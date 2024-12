Il vostro inverno con l’action cam si chiama GoPro HERO a 178,99 euro

Pubblicità Se siete amanti delle avventure e siete alla ricerca di una videocamera ultra compatta, robusta e facile da usare, GoPro HERO è quello che potrebbe fare al caso vostro. Ancor di più adesso, che è disponibile su Amazon in offerta a 178,99 € invece di 229,99 €. Potete acquistarla direttamente a questo indirizzo. Il suo design ultra compatto è certamente uno dei punti di forza di questa action Cam. Con soli 86 grammi, la GoPro HERO è il 35% più piccola e il 44% più leggera rispetto al modello HERO12 Black. E’ tra le più portatili nel panorama, consentendovi di portarla con voi in qualsiasi momento. E’ possibile trasportarla in tasca, fissarla al corpo o montarla su un supporto per catturare immagini uniche. Progettata per resistere a qualsiasi condizione, la GoPro HERO è impermeabile fino a 5 metri e perfetta per affrontare fango, neve, o acqua. Dispone di un touch screen LCD, grazie al quale è possibile scattare foto o girare video in modo semplice e intuitivo, potendo cambiare modalità e regolare le impostazioni con pochi tocchi, per non perdere mai l’attimo perfetto. Le guide di montaggio integrate rendono la GoPro HERO compatibile con una vasta gamma di supporti GoPro, consentendo di creare sempre la ripresa perfetta: dalla prospettiva in prima persona a nuove angolazioni creative, questa videocamera permette di rivivere i tuoi ricordi da un punto di vista unico. Nella confezione, oltre all’action cam HERO è presente il supporto adesivo curvo, la fibbia di montaggio con vite di fissaggio e il cavo USB-C a USB-C. Offre tre modalità di ripresa semplici e potenti, potendo realizzare video 4K30, registrare filmati in Slo-Mo a 2,7K60 e scattare foto da 12 MP. Le riprese saranno sempre fluide e stabili, grazie alla tecnologia HyperSmooth, con la stabilizzazione che viene applicata automaticamente tramite l’app Quik per risultati professionali senza alcuno Se volete acquistarla sappiate che al momento su Amazon è disponibile a 174,99 € (anziché 229,99 €), cliccando direttamente a questo indirizzo.

