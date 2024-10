tado° X scalda la settimana delle offerte Prime con termostati e valvole a metà prezzo

Pubblicità

In occasione delle promozioni esclusive di Amazon previste dall’8 al 9 ottobre tado° mette in sconto la nuovissima gamma di riscaldamento intelligente tado° X con risparmi fino al 50%.

Le famiglie che stanno ancora lottando contro i prezzi elevati dell’energia possono ridurre le loro bollette, il che significa che non risparmieranno solo durante i giorni delle offerte Prime, ma tutti i giorni, grazie alla Testa Termostatica Intelligente X, Termostato Intelligente X e Ottimizzatore Pompa di Calore X.

tado° X è stato lanciato nello scorso maggio ed è stato progettato per essere più semplice da usare, facile da installare e per fornire le funzioni intelligenti di risparmio energetico per cui tado° è rinomato.

La gamma di prodotti tado° X offre diversi risparmi, ma le offerte più interessanti – che possono essere utilizzate anche con il programma di affiliazione Amazon Associates – sono…

tado° Termostato Intelligente X – kit di base con Bridge X – € 99,99 – 50% di sconto

Il sistema di riscaldamento diventa smart con il tado° Termostato Intelligente X – starter kit, ora disponibile a meno di 100 euro grazie a uno sconto del 50%. Il kit include il Termostato Intelligente X e il Bridge X Thread.

Il Termostato Intelligente X può sostituire facilmente i termostati tradizionali per gestire caldaie, valvole di zona o riscaldamento a pavimento. È il partner per l’ottimizzatore di pompe di calore X, garantendo un controllo preciso stanza per stanza e migliorando l’efficienza energetica.

Compatibile con interfacce di riscaldamento a interruzione meccanica (on/off) e Opentherm (digitale), il Termostato Intelligente X può essere utilizzato autonomamente con un router Thread border o in configurazioni avanzate con più Teste Termostatiche Intelligenti X.

tado° Testa Termostatica Intelligente in versione Trio Pack a €149,99 – 45% di sconto

Si possono ottenere risparmi del 45% ampliando il sistema di riscaldamento tado° X con il Testa Termostatica Intelligente X Trio Pack, ora disponibile a soli 149,99 euro. Parte della gamma tado° X, lanciata lo scorso maggio, il Trio Pack è stato progettato per garantire facilità di installazione e utilizzo.

Con un design innovativo a forma di T, che rende la Testa Termostatica Intelligente X più compatta, e un display touch ad alta risoluzione, questo nuovo modello offre un controllo efficiente del riscaldamento in ogni stanza. Compatibile con la maggior parte dei radiatori dotati di valvola termostatica, viene fornito con sei adattatori e un selettore per un’installazione semplificata.

La Testa Termostatica Intelligente X è dotata di una batteria rimovibile, ricaricabile tramite cavo USB-C, che elimina la necessità di sostituire le batterie, consentendo un utilizzo senza dover scollegare il dispositivo dal radiatore. È inoltre provvisto di blocco per bambini per una maggiore sicurezza. Il Trio Pack, con un prezzo di listino di 274,99 euro, è ora offerto a un prezzo eccezionale.

Controllo Climatizzazione Intelligente V3+ con supporto € 59,99 – 48% di sconto

tado° offre alle famiglie un controllo intelligente non solo sul riscaldamento, ma anche sull’aria condizionata, grazie al Controllo Climatizzazione Intelligente V3+. Compatibile con qualsiasi condizionatore d’aria o pompa di calore dotati di telecomando a infrarossi che mostra le impostazioni correnti, permette di mantenere gli ambienti freschi con facilità.

Grazie alla programmazione avanzata e a funzioni intelligenti come il rilevamento automatico delle presenze tramite la Geolocalizzazione e il Rilevamento delle Finestre Aperte, questo prodotto raffredda solo quando è necessario, garantendo un significativo risparmio energetico. È importante sapere che i prodotti della gamma V3+ non sono compatibili con la linea tado° X.

Ricordiamo che i prodotti tado sono controllabili tramite l’app per smartphone o la voce con Amazon Alexa, Google Assistant o Apple HomeKit.

Le funzionalità principali includono la programmazione intelligente, la Geolocalizzazione per abbassare il riscaldamento quando tutti sono fuori casa, il Rilevamento delle Finestre Aperte, l’adattamento alle condizioni atmosferiche e il comfort dell’aria. Il servizio di abbonamento Auto-Assist di tado° automatizza le funzionalità di Geolocalizzazione e il Rilevamento delle Finestre Aperte, aggiunge il servizio Energy IQ per ottenere informazioni sui consumi e sui risparmi energetici, e anche Care & Protect, che aiuta a prevenire i malfunzionamenti del sistema tenendo d’occhio il riscaldamento 24 ore su 24 e notificando ai clienti qualsiasi prestazione insolita.

Qui trovate tutte le offerte tado° per la festa delle offerte Prime.