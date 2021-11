YouTube nasconderà i Non mi piace per tutti i video

Apparentemente l’esperimento di YouTube di nascondere i Non mi piace ha avuto successo: talmente tanto, che il servizio di streaming di Big G sta implementando una modifica che renderà privato il conteggio totale dei Non mi piace per tutti i video publicati su YouTube. Il pulsante continuerà a esistere (e influenzerà i consigli visibili sulla home), così come i creatori dei contenuti potranno ancora vedere il conteggio: semplicemente i Non mi piace non saranno più visibili agli spettatori.

La piattaforma di proprietà di Google è consapevole del fatto che alcune persone utilizzano i conteggi per prendere decisioni sulla visualizzazione, ad esempio abbandonarla nel caso in cui ci sia una maggioranza importante dei Non mi piace, già indice della qualità del video.

Ciò nonostante, YouTube ritiene che i conteggi nascosti aiuteranno la comunità in generale. I creatori nuovi e più piccoli sono più spesso presi di mira da campagne di vera e propria antipatia, e la novità tenta di rimuovere tali molestie. La mossa creerà teoricamente uno spazio «inclusivo e rispettoso» in cui i videomaker hanno maggiori possibilità di successo e dove possono sentirsi al sicuro.

Non c’è alcuna garanzia che questo si trasformi in un vantaggio per tutti gli utenti o che non induca i molestatori a trovare alternative. Tuttavia, questo potrebbe scoraggiare gli abusi del pulsante Non mi piace, per non parlare dei gruppi organizzati che sperano di sopprimere video, solo perché esprimono opinioni di senso opposto.

