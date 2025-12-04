Tesla stupisce i clienti europei con dimostrazioni della guida autonoma (supervisionata)

Tesla sta effettuando in Europa dimostrazioni della guida completamente autonoma (supervisionata), l’assistenza evoluta che il costruttore intende offrire anche ai clienti italiani e che, almeno in teoria, dovrebbe rendere più sicuri gli spostamenti.

La Full Self-Driving (Supervised) è attualmente disponibile negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Messico, Porto Rico Australia e Nuova Zelanda e sarà disponibile in altre aree geografiche nei prossimi aggiornamenti.

In alcuni paesi non è consentito utilizzare il sistema FSD (Supervisionata) togliendo le mani dal volante e, per rispettare le normative locale, i vari test sono sempre condotti con un conducente pronto a prendere in mano il volante.

La Guida autonoma svolge in modo intelligente e preciso le manovre di guida, inclusa la navigazione lungo il percorso stabilito, la sterzata, i cambi di corsia, il parcheggio e altro ancora, sotto la supervisione attiva dell’utente. Tesla suggerisce di usarla per le commissioni veloci, gli spostamenti quotidiani e i viaggi.

Senza LiDAR

La funzione è in grado di spostare il veicolo attraverso parcheggi e spazi ristretti; come noto tesla non usa sensori LiDAR ma telecamere di bordo con visibilità a 360 gradi in grado di controllare controlleranno i punti ciechi, spostare il veicolo nella corsia vicina, mantenere la velocità ed evitare biciclette, motociclette e altre auto.

È in grado di rilevee parcheggi perpendicolari e paralleli ed effettuerà automaticamente la manovra di parcheggi. Per quanto riguarda gli incidenti, Tesla sottolinea che sono eventi complessi e che la funzione in questione viene addestrata sulla base dell’equivalente di oltre 100 anni di scenari di guida anonimi effettuati nel mondo reale dalla da una flotta di oltre sei milioni di veicoli. La flotta di Tesla sperimenta collettivamente una vita di scenari di guida in 10 minuti.

“Le telecamere non chiudono gli occhi, non si sentono stanche né si distraggono”, spiega ancora Tesla e le funzioni i di sicurezza consentono di ridurre la gravità degli incidenti o prevenirli del tutto.

Vari video girati in città europee i con protagonista una Model 3 evidenziano la fluidità, e la possibilità di rendere la guida autonoma finalmente possibile. Nel nostro Paese chiunque può sperimentale prenotandosi online: solo i Tesla Store di Milano, Roma, Bologna, Verona e Padova al momento offrono questa opportunità.

Per le notizie che trattano di auto, veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.