Apple TV 4K 2021, nelle recensioni brilla il telecomando

Negli Stati Uniti sono già state pubblicate le recensioni di iMac M1, iPad Pro M1 ed ora è la volta della nuova Apple TV 4K 2021, con pubblicazione giusto alla vigilia della disponibilità nei negozi e delle consegne che inizia domani, Italia inclusa, anche se alcuni fortunati l’hanno ricevuta in anticipo.

Delle tre novità hardware svelate da Cupertino il 20 aprile, la nuova Apple TV 4K 2021 è il dispositivo che ha subito meno cambiamenti, in ogni caso praticamente tutti i recensori rilevano il balzo delle prestazioni possibile grazie all’impiego del processore Apple A12 Bionic.

Quest’ultimo offre una marcia in più nell’apertura e gestione delle app, ma sopratutto, in abbinamento all’uscita HDMI 2.1, permette di gestire fluidamente video e filmati HDR con frequenza di aggiornamento di 60 frame al secondo. Una manna per gli appassionati di cinema ma anche di sport, a patto che app e servizi di streaming supportino questa tecnologia.

La novità più visibile e a portata di mano del box TV di Cupertino è costituita dal nuovo telecomando in dotazione: secondo la maggior parte delle recensioni si tratta di un miglioramento positivo rispetto a quelli inclusi in precedenza. Come rileva CNNCon chassis in alluminio, minimalista e semplice da usare, per chi usa già una Apple TV delle generazioni precedenti, anche preso da solo il telecomando può giustificare l’upgrade.

Per chi possiede una Apple TV in risoluzione HD più datata l’upgrde è caldamente raccomandato, invece chi possiede una Apple TV 4K di prima generazione può semplicemente evitare l’acquisto del’lintero pacchetto per comprare solamente il nuovo telecomando venduto anche singolarmente.

Occorre rilevare che anche per Apple TV 4K 2021 alcune recensioni puntano il dito contro il prezzo, troppo elevato se confrontato con box e soprattutto chiavette con funzioni simili in commercio. In ogni caso la migliore qualità costruttiva, le prestazioni e la durata nel tempo giocano ancora a favore del box TV di Cupertino, questo senza contare le migliaia di app e giochi disponibili, il lancio di app di streaming in anticipo rispetto ai concorrenti e gli aggiornamenti frequenti.

