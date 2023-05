La televisione nuova gratis sarà sostenuta dalla pubblicità

La pubblicità fa girare sempre più soldi e servizi digitali, tanto che dopo i Kindle a prezzo inferiore se ordinati con visualizzazione della pubblicità, e i servizi di streaming a prezzo popolare con inserzioni, qualcuno sta addirittura preparando una nuova televisione gratis con visualizzazione di annunci e pubblicità.

Quella che potrebbe sembrare una trovata per un articolo acchiappa clic, in realtà è una anticipazione che per i nomi coinvolti e la quantità di dettagli lascia ipotizzare un piano complesso in corso da anni, il cui debutto è atteso entro il 2023.

Sono infatti coinvolti Ilya Pozin, cofondatore di Pluto TV, uno dei primi servizi streaming gratuiti, ma anche diversi altri manager e veterani del settore, tra cui gli ex vicepresidenti di product management e software engineering di Vizio, oltre a ex dipendenti di Paramount e Pluto.

TV, soundbar e schermo secondario tutto in uno

Il progetto è in corso dal 2021 e prevede il lancio di una televisione che in un corpo solo include il display principale, una soundbar e anche uno schermo secondario più piccolo, lungo e sottile posizionato nella parte inferiore della televisione.

Finora la misteriosa società ha lavorato lontano dai riflettori ma i piani dettagliati, inclusa la descrizione della nuova televisione gratis sostenuta da pubblicità, sono ritenuti attendibili anche da The Verge. Oltre a mostrare pubblicità attinenti ai contenuti riprodotti sullo schermo principale, il display secondario mostrerà anche notizie dei principali editori e testate USA, risultati sportivi, widget per meteo e altro ancora.

Il display secondario tornerà utile anche per gestire la riproduzione audio della soundbar integrata quando la TV è spenta. La società si chiama TeeVee e sembra manterrà questo nome anche al lancio, ma sono stati registrati anche nomi e dominio web Telly e FreeTelly.

Trattandosi di anticipazioni, piani e dettagli potrebbero cambiare prima del lancio, ma gli obiettivi di TeeVee o quale sarà il nome ufficiale sono decisamente ambiziosi. Il sito web online mostra il profilo di una televisione e la frase «La cosa più importante che accadrà alla TV dai tempi del colore» indicando l’arrivo entro quest’anno.

