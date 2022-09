Zeblaze GTR 3, lo smartwatch che aspettavate a 25 euro in offerta lancio

Zeblaze non è nuova nel panorama degli smart Watch economici e già in passato ha messo al polso degli utenti ottimi indossabili, dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Adesso arriva la bomba: Zeblaze GTR 3 in offerta lancio a 25 euro (solo 10 esemplari disponibili). Ottimo design e tante funzionalità, si acquista a questo indirizzo.

Zeblaze GTR 3 si presenta al pubblico con un design davvero interessante, che replica esattamente quello di tanti altri smartwatch blasonati. Presenta un display circolare, cornici assolutamente ridotte, e tanto, tanto stile. E’ un orologio sportivo, ma che grazie ad un’estetica minimale non sfigurerebbe in occasioni più eleganti.

Al suo interno gode del chip Realtek 8763e, e ha un display a colori IPS da 1.32 pollici, con risoluzione di 360×360 pixel. Tra le sue tante funzionalità, oltre a quelle tipiche di uno smartwatch del genere, anche la presenza di un sensore per calcolare la temperatura della pelle. Non manca poi il cardiofrequenzimetro, la possibilità di monitorare la saturazione di ossigeno nel sangue. Presente anche il sensore di prossimità e l’accelerometro.

A livello di connettività, anche per l’abbinamento con lo smartphone, offre Bluetooth 5.3 e BLE 3.0. La sua batteria integrata è da 240 mAh, che offre un’autonomia di circa 15 giorni con utilizzo tipico, che può scendere a una settimana nel caso di utilizzo intenso. E’ certificato IP68, e non disdegna quelle funzioni di notifica tipiche degli smartwatch, così da non perdere neppure un messaggio o una chiamata in entrata.

Ovviamente, dispone di tutte quelle funzioni in grado di tracciare le attività sportive, tra cui corsa all’aperto, corsa indoor, camminata, alpinismo, tennis, ping pong, badminton, basket, calcio, e davvero tanti altri.

Sdi collega e dialoga con lo smartphone grazie all’app GloryFit, compatibile con Android 5.0 e successive versioni, o iOS 9.0 e versioni successive.

Le dimensioni del quadrante sono pari a 44.5×44.5x12mm, mentre il peso è di 43.9 grammi, compreso cinturino.

Il prezzo di listino sarà di 100 euro, ma al momento si trova a 25 euro in offerta lancio (solo 10 disponibili). Potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo nella colorazione bianca o nera.