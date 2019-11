Mac Pro 2019 arriva giusto in tempo per l’albero di Natale

I professionisti che non possono o non vogliono lavorare con un PC Windows dovranno pazientare ancora un po’ prima di poter mettere le mani sulla nuova workstation di Apple: l’arrivo di Mac Pro 2019 a dicembre è stato indicato nelle scorse ore da una fonte molto affidabile.

In realtà la speranza di poterlo acquistare o per lo meno dell’inizio dei preordini entro la giornata di oggi è arrivata insieme alle numerose anticipazioni riguardanti MacBook Pro 16 pollici. Apple avrebbe presentato il nuovo portatile top di gamma ad alcuni media e giornalisti negli USA sotto accordo di riservatezza che dovrebbe scadere nelle prossime ore, si presume in concomitanza con l’annuncio ufficiale da parte della multinazionale.

Per questa ragione alcuni ritengono che la comunicazione del nuovo portatile potrebbe arrivare insieme a quella del nuovo Mac Pro 2019 nel giro delle prossime ore. L’ipotesi non può essere esclusa a priori, in ogni caso al momento la fonte più attendibile è ancora una volta Mark Gurman di Bloomberg che indica l’arrivo di Mac Pro 2019 a dicembre.

Le tempistiche risultano in linea con le procedure di Cupertino e anche con le tabelle di marcia seguite in passato. Questo perché solitamente Cupertino non ama suddividere la luce dei riflettori tra più dispositivi di punta. Inoltre gli ultimi due Mac professionali sono entrambi arrivati a dicembre inoltrato: è successo così per Mac Pro 2013 cilindrico in prendine dal 18 dicembre oltre che per iMac Pro in prendine dal 14 dicembre del 2017.

Naturalmente l’arrivo di Mac Pro 2019 a dicembre è atteso insieme al monitor Appe Pro Display XDR. Per sapere di più della nuova potente workstation modulare ed espandibile di Apple e del nuovo monitor professionale 6K rimandiamo ai rispettivi articoli di macitynet