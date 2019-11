MacBook Pro 16 pollici atteso oggi con cancellazione rumore e tastiera stile iMac

Come facilmente immaginabile l’incremento della diagonale dello schermo non farà gridare al miracolo, in ogni caso lo schermo del nuovo MacBook Pro 16 pollici sarà apprezzato dagli utenti per la risoluzione grafica superiore: a poche ore dall’annuncio di Apple, atteso già entro le prossime ore di oggi, emergono nuovi dettagli sul nuovo portatile professionale, inclusa una nuova tastiera MacBook Pro 16 pollici in stile iMac.

Sembra che questo portatile sarà il primo di Apple dotato di microfoni a cancellazione di rumore, una caratteristica che promette meno rumori di fondo quando l’utente sfrutta i microfoni integrati per le chiamate FaceTime e le videoconferenze, ma anche per i comandi vocali impartiti a Sir, oltre che per la dettatura.

Per quanto riguarda lo schermo l’incremento della diagonale che passa dall’attuale 15,4” ai 16 pollici è indicato inferiore al 4%, quindi contenuto in termini di superficie del display, ma ci sarà un incremento dell’area visibile grazie alla maggiore risoluzione grafica.

Ancora una volta le anticipazioni arrivano da Mark Gurman tramite un nuovo tweet: il giornalista USA non precisa la risoluzione grafica della nuova macchina. Ricordiamo che negli scorsi mesi un esperto di display considerato attendibile indicava la risoluzione di 3.072 x 1.920 pixel per MacBook Pro 16 pollici, contro l’attuale 2.880 x 1.800 pixel dei MacBook Pro 15,4”.

The screen on the new MacBook Pro is less than 4% larger than the current 15.4 inch. So it’s really going to be about the higher resolution, impressive speakers, noise cancelling microphones and of course the all new keyboard (similar to the iMac external Magic Keyboard). — Mark Gurman (@markgurman) November 13, 2019

Confermata infine una delle novità principali anticipate, vale a dire l’abbandono della criticata tastiera con meccanismo a farfalla. Negli scorsi mesi è stato più volte indicato il ritorno di Cupertino a un meccanismo a forbice, più affidabile e in grado di assicurare più corsa dei tasti e un migliore feeling nella digitazione. Nel breve tweet non si precisa se questa sia la soluzione adottata dalla multinazionale, ma secondo Gurman la nuova tastiera MacBook Pro 16 pollici è simile a quella esterna degli iMac, una notizia che certamente sarà molto gradita dagli utenti professionali che lavorano spesso in mobilità.

Il nuovo portatile dovrebbe essere annunciato da Apple entro la giornata di oggi: sostituirà l’attuale top di gamma da 15,4″ ed è previsto in vendita con prezzi sostanzialmente identici a quelli dei modelli top attuali.

