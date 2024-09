Pronti all’inverno col gilet riscaldabile TENGOO HV-13

Pubblicità

Ecco un buon compagno per affrontare al meglio le fredde giornate d’autunno e d’inverno: TENGOO HV-13, un gilet autoriscaldante attualmente in promozione a 31 €.

Grazie alle sue 13 aree di riscaldamento distribuite strategicamente su schiena, collo, spalle, vita e lati dell’addome offre un riscaldamento uniforme e confortevole. È adatto sia per uomini che per donne ed è disponibile in diverse taglie, dalla L fino alla 5XL, garantendo una vestibilità ottimale per qualsiasi corporatura (per scegliere la taglia corretta trovate qui allegata una immagine-guida con le misure specifiche).

Di colore nero, il gilet pesa solo 500 grammi, risultando leggero e facile da indossare durante attività all’aperto o nella vita quotidiana. Una delle caratteristiche principali di questo capo è la possibilità di controllare la temperatura su tre livelli diversi: 50°C, 40°C e 30°C, permettendo di regolare il calore in base alle proprie esigenze e alle condizioni ambientali.

Il gilet è lavabile in lavatrice, facilitando la sua manutenzione, ma è importante evitare di strizzarlo a mano per non danneggiare i componenti interni.

Altro vantaggio è dato dal sistema di alimentazione tramite USB, che consente di collegare il gilet a un qualsiasi powerbank esterno. Non essendo incluso in confezione, l’autonomia varia a seconda della capacità della batteria utilizzata. Con un powerbank da 10.000 mAh, ad esempio, è possibile ottenere da 6 a 12 ore di calore in base al livello di temperatura impostato.

Insomma: è l’ideale per chi cerca un capo versatile e tecnologico per rimanere al caldo durante le giornate più fredde, specie per attività all’aperto come caccia e pesca dove generalmente si resta fermi anche per diverse ore.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 31 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

