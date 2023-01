LG probabile fornitore display MicroLED per futuri Apple Watch

Nei giorni passati sono circolate voci secondo le quali Apple è al lavoro su un futuro Apple Watch che integrerà un display MicroLED.

Ross Young, analista specializzato in display, riferisce che il fornitore del futuro Apple Watch con display MicroLED potrebbe essere LG.

In un tweet, Young riferisce che LG Display sta lavorando per predisporre una piccola linea di produzione per fornire a Apple i display microLED destinati agli Apple Watch che dovrebbero arrivare nel 2025. La struttura in questione dovrebbe fornire i backplane (scheda elettronica) occuparsi dell’assemblaggio dei display Apple, e l’apertura è prevista per la seconda metà del 2024. Secondo l’analista, Apple presenterà un Apple Watch con display microLED nella primavera del 2025.

Le indiscrezioni di Young riprendono quelle di Bloomberg di qualche giorno addietro, citando voci secondo le quali alla fine del 2024 Apple passerà a display microLED “progettati in casa” per l’Apple Watch Ultra, con l’obiettivo a lungo termine di ridurre la dipendenza da fornitori quali Samsung e LG. Apple non abbandonerà del tutto questi fornitori ma continuerà a dipenderà in parte da loro per altri dispositivi.

All’inizio di questo mese, l’analista Jeff Pu ha riferito voci di un Apple Watch top di gamma con display microLED da 2,1″, uno schermo che dovrebbe offrire migliorie sul versante luminosità rispetto agli attuali Apple Watch con display da 1,92″. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, rispetto a quelli visti nell’attuale generazione di Apple Watch, i display di futura generazione dovrebbero vantare maggiore luminosità, colori più accesi e un migliore angolo di visualizzazione. “I display fanno apparire i contenuti come se fossero dipinti sulla parte superiore del vetro” a detta di chi avrebbe visto presunti prototipi tenuti segreti.