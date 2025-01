La Nuova Tesla Model Y arriva in Europa

Pubblicità

Tesla ha annunciato la commercializzazione della Nuova Model Y in Europa (Italia inclusa), anche in edizioni limitata, due settimane dopo il lancio in Cina e altre nazioni.

Si tratta di un modello rielaborato, con nuovo design nella parte anteriore e posteriore (con una lieve crescita delle dimensioni e una barra luminosa trasversale divisa in tre parti che va a delimitare la linea del cofano e una fascia centrale), interni rivisto (qualità dei materiali superiore) e alcune modifiche sotto il cofano, essenzialmente per migliorare comfort, silenziosità, aerodinamica ed efficienza energetica.

Nel posteriore si evidenzia una barra di 1,6 metri con luce trasversale; debutta poi un sistema di illuminazione indiretta in grado di proiettare i fari posteriori su un applique personalizzata.

Da segnalare la telecamera frontale nella traversa anteriore, con sistema di lavaggio e riscaldamento (anti-appannamento) per migliore visibilità indipendentemente dalle condizioni climatiche.

Il produttore riferisce di sedili riscaldati e ventilati, reclinazione elettrica e tessuti morbidi al tatto che offrono un maggiore comfort.

Tesla promette audio “cristallino” per le chiamate (grazie a migliorie nei microfoni e altoparlanti realizzati con un materiale tessile acusticamente trasparente), download dei dati migliorato (velocità di download in Wi-Fi fino al 300% superiore). Le portiere e i bagagliai si sbloccano avvicinandosi. La chiave digitale oltre che da smartphone, supporta anche l’apertura con Apple Watch.

Tramite i touchscreen anteriore e posteriore (da 15,4″ e 8″) è possibile accedere alle impostazioni di climatizzazione e intrattenimento.

La nuova versione è già ordinabile (con consegne previste da marzo) e il vecchio modello rimane a listino. In Italia il prezzo di listino della “Launch Series” trazione integrale in versione Long Range (con cerchi da 20″ Helix 2.0) con 568 km di autonomia (ciclo WLTP), accelerazione di 4,3 secondi da 0-100 km/h e la velocità massima di 201 km/h, è di 60.990 euro.

Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.