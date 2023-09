Tesla Model 3 2024 è più bella fuori e dentro, migliora l’autonomia

Il modello 2024 di Tesla Model 3, fino ad oggi conosciuto sotto il nome di Project Highland, è stato finalmente presentato; e le novità sono talmente tante che un eventuale incremento delle vendite non dovrebbe stupire nessuno.

L’aggiornamento è davvero notevole: l’azienda infatti ha cambiato il 50% delle componenti, sicché l’auto sembra tutta nuova sia dentro che fuori. E partendo da qui, il veicolo adesso appare più aggressivo e maturo rispetto al modello che va a sostituire.

Vista da fuori

In generale la nuova berlina elettrica con il restyling diventa più elegante e aerodinamica, a partire dai fari più sottili: sono infatti stati tolti i fendinebbia, con luci per la marcia diurna però più potenti.

Anche le luci al posteriore sono state ridisegnate e adesso non appaiono più divise, con un nuovo schema che conferisce al veicolo un aspetto ancora più minimalista. Da fuori sembra così un auto che viene dal futuro, specie per via delle nuove ruote aerodinamiche, con possibilità di scelta tra i cerchi Photon da 18″ o Nova da 19″.

Come cambiano gli interni in Tesla Model 3 2024

Come dicevamo l’auto è stata completamente rinnovata anche all’interno: chi ha avuto modo di salire a bordo dell’unità di prova fa notare come il volante e la console centrale siano del tutto nuove, con una striscia LED nella plancia e nei pannelli delle portiere che aumentano sensibilmente la luminosità dell’ambiente.

Inoltre i sedili sono ventilati, con la possibilità di riscaldarli o rinfrescarli in base alle esigenze di chi ci si siede sopra. Sul volante ci sono anche dei pulsanti capacitivi e il clacson sarà presumibilmente più comodo da usare perché adesso è stato spostato al centro.

Super silenziosa

Gli aggiornamenti maggiori però puntano tutto sul comfort: questa nuova versione infatti monta vetri acustici anche sui finestrini e sul lunotto posteriore, garantendo così un maggiore isolamento acustico rispetto al modello uscente, che presentava invece questa tipologia di vetri soltanto sul parabrezza e sui finestrini anteriori.

In questo senso dovrebbe aiutare anche il sollevamento automatico del cofano quando si presenta la necessità di deviare maggiormente il vento sul parabrezza.

Tesla Model 3 204, prezzi e disponibilità

La nuova Tesla Model 3 Highland è arrivata ed è disponibile in due varianti: una a trazione posteriore (RWD) con un’autonomia di 513 chilometri con una sola carica, e una a doppia trazione integrale (Long Range) che promette invece fino a 629 chilometri di autonomia. Per chi la compra oggi in Europa, al momento le consegne vengono fissate al quarto trimestre del 2023. Prezzi a partire da 40.478 € chiavi in mano.

Qui tutte le novità di Tesla; se invece volete saperne di più su tutti i veicoli elettrici, sfogliate pure gli articoli raccolti in questa sezione del nostro sito.