Apple prepara MacBook Pro 14” con processore M2

Sappiamo da tempo che quest’anno è in arrivo MacBook Air con design completamente rivisto e processore Apple Silicon M2, una macchina interessante anche perché rappresenta il portatile Apple più economico a listino, ma tra dicembre e gennaio almeno due fonti anticipano che arriverà anche un nuovo MacBook Pro 14 pollici con processore M2.

Il primo accenno arriva dall’attendibile Mark Gurman di Bloomberg. Anche se molti prevedevano la rimozione dal listino di MacBook Pro 13” M1, soprattutto dopo l’introduzione degli ultimi MacBook Pro 2021, Gurman indica invece che questa macchina verrà sostituita da un nuovo modello, finora però senza fornire ulteriori dettagli.

Anche il leaker che si firma Dylandkt punta nella stessa direzione, precisando che con la nuova macchina Apple rivedrà leggermente al rialzo il prezzo del modello attuale che in Italia parte da 1.479 euro, in USA da 1.299 dollari. Tenendo presente che il modello successivo MacBook Pro 14” M1 Pro è proposto da 2.349 euro, per la multinazionale c’è ampio spazio di manovra per rinnovare il suo portatile professionale più economico.

Purtroppo per il momento né Gurman né Dylandkt offrono ulteriori dettagli e specifiche, anche se il leaker indica che questo notebook sarà rilasciato nella seconda metà di quest’anno, quindi probabilmente con annuncio alla WWDC 2022 estiva.

The currently available M1 MacBook Pro 13 will be replaced with a MacBook Pro 14 with an M2 chip in the 2H of 2022. It will receive a slight price increase over the previous generation. Alongside this release time frame, we will receive the redesigned M2 MacBook (Air). — Dylan (@dylandkt) January 17, 2022

Non è dato sapere se MacBook Pro M2 14” del 2022 manterrà lo stesso chassis del modello attuale, per diversificarlo dai portatili più costosi, o se invece Cupertino adotterà chassis e alcune soluzioni dei nuovi modelli top, come per esempio la rimozione della Touch Bar, cornici più sottili intorno al display e notch per la fotocamera. Tenendo presente che diventerà il portatile Pro più economico, non è certo se Apple manterrà lo schermo LCD per contenere costi e prezzo, o se invece doterà anche questo modello di schermo mini LED come i modelli superiori.

Con l’avvicinarsi dell’annuncio e dell’inizio della commercializzazione emergeranno probabilmente ulteriori dettagli. Per quanto riguarda la data di arrivo MacBook Pro M2 14” potrebbe arrivare in contemporanea con il nuovo MacBook Air M2 2022, anche se per alcuni quest’ultimo portatile potrebbe già arrivare entro la prima metà di quest’anno.

Nel 2021 grazie ai nuovi Mac con Apple Silicon le spedizioni sono aumentate il doppio rispetto alla media di mercato e dei PC Windows.