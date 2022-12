Piccola telecamera spia in offerta a soli 8,83 €

Volete mettere una telecamera in casa che sia abbastanza piccola da non dare nell’occhio? Oppure ne volete tenere sempre una in tasca da usare alla bisogna? Allora approfittate dell’offerta attualmente in corso su un modello che vi viene a costare meno di dieci euro.

Com’è fatta

Il principale punto di forza è che è molto piccola: di forma circolare, ha uno spessore di 2,5 centimetri e un diametro di 4,3 centimetri, ed essendo tutta nera è facile da camuffare dietro un quadro, tra le foglie di una pianta in vaso o direttamente sul soffitto.

Usa una base magnetica che permette di agganciarla un po’ ovunque ed è alimentata da una batteria da 240 mAh, quindi non si è vincolati dal cavo. In tal caso però è da tenere a mente che l’autonomia è di massimo 60 minuti, ma se c’è modo di collegarla all’alimentatore allora non c’è più il limite temporale ma solo quello di archiviazione.

Le registrazioni sono in Full HD a 1080p e finiscono su una microSD da acquistare a parte (massimo 64 GB): registra spezzoni da 5 minuti in loop e quando esaurisce la memoria cancella automaticamente le registrazioni più vecchie.

Incorpora alcuni LED per la visione notturna ed è dotato di un sensore di movimento che avvia automaticamente la registrazione non appena ne rileva uno, inviando contestualmente una notifica sul cellulare del proprietario.

Per finire la lente è una di tipo grandangolare con angolo di campo pari a 150° e ha una portata per la messa a fuoco di 5 metri, sia di giorno che di notte.

La promozione

Se vi interessa come dicevamo al momento è scontata a metà prezzo: invece di 18,03 € la pagate 8,83 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.