Google rende open source lo strumento interno per sfocare video

Google ha annunciato che due delle sue ultime tecnologie di miglioramento della privacy (PET), tra cui lo strumento che permette di offuscare oggetti in un video, saranno disponibili a chiunque gratuitamente e in modo open source. I nuovi strumenti fanno parte dell’iniziativa Protected Computing di Google progettata per modificare la filosofia “come, quando e dove i dati vengono elaborati per garantire tecnicamente la sua privacy e sicurezza”.

Il primo è un progetto interno chiamato Magritte, ora disponibile su Github, che utilizza l’apprendimento automatico per rilevare gli oggetti e applicare una sfocatura non appena appaiono sullo schermo. Può mascherare oggetti come targhe, tatuaggi e altro ancora:

Questo codice è particolarmente utile per i giornalisti video che vogliono fornire maggiori garanzie sulla privacy. Utilizzando questo codice open source, i videografi possono risparmiare tempo nello sfocatura di oggetti da un video, sapendo che l’algoritmo ML sottostante può eseguire il rilevamento su un video con alta precisione

L’altro strumento dal nome ingombrante “Fully Homomorphic Encryption (FHE) Transpiler, consente agli sviluppatori di eseguire calcoli su dati crittografati senza poter accedere alle informazioni di identificazione personale. Google afferma che può aiutare settori come i servizi finanziari, l’assistenza sanitaria e il governo, “dove una solida garanzia di sicurezza intorno all’elaborazione di dati sensibili è della massima importanza”.

Google osserva che i PET stanno iniziando ad entrare nel mainstream dopo essere stati per lo più un esercizio accademico. La Casa Bianca ha recentemente propagandato la tecnologia, con Google ha notato che sia i governi degli Stati Uniti che quelli del Regno Unito proporranno un Contest quest’anno per sviluppare soluzioni PET intorno alla criminalità finanziaria e alle emergenze di salute pubblica.