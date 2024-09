Chiavetta USB-C ThinkPlus in offerta speciale, 64 GB a soli 11 €

Pubblicità

Volete una chiavetta USB abbastanza capiente da contenere tutti i vostri file preferiti e che allo stesso tempo utilizzabile con tutti i dispositivi, sia di 20 anni fa che quelli di ultima generazione? Allora non fatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso su quella di ThinkPlus, una chiavetta che risponde proprio a queste caratteristiche.

Di dimensioni compatte (circa 6 x 2 x 1 centimetri), è dotata di una doppia spina: da un lato la classica USB-A, dall’altro la moderna USB-C, risultando così altamente compatibile con computer, smart TV, smartphone e tablet e utilizzabile anche per trasferire i file da un dispositivo all’altro con estrema facilità.

Usa la tecnologia USB 3.2 e la scheda tecnica parla di una velocità di trasferimento fino a 100 MB/s in lettura.

Il design della chiavetta è tanto elegante quanto funzionale: il guscio in lega di zinco con struttura rotante a 360° infatti protegge efficacemente la spina da danni accidentali quando non è in uso. E se questo non basta sappiate che è progettata per resistere anche alle condizioni più difficili: è impermeabile e resiste alla polvere, agli urti, alle cadute e agli sbalzi di temperatura.

Disponibile nei tagli da 64, 128 e 256 GB, è un ottimo strumento da avere sempre in tasca per archiviare una copia dei documenti più importanti, o anche semplicemente per portare la propria collezione musicale in auto.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 11 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.