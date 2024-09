Mac mini con 5 porte USB-C trapela da Apple in anticipo

Pubblicità

Di tutti i nuovi Mac con chip Apple Silicon M4 in arrivo a ottobre quest’anno, Mac mini sarà quello più rinnovato, sia dentro che fuori, con un cambio totale di design come non si vedeva dal 2010: sarà poco più grande di una Apple TV per diventare il Mac mini, anzi il computer Apple desktop più piccolo di sempre, ma allo stesso tempo metterà a disposizione ben 5 porte USB-C.

Descrizioni e anticipazioni sono già emerse più volte, ora però la sua esistenza risulta confermata da un avvistamento all’interno del codice rilasciato da Apple in questi giorni. La stringa di testo individuata da un collaboratore di MacRumors riporta “Apple Silicon Mac mini (5 porte)”.

Visto che la macchina è già indicata all’interno dei software Apple ora manca solo la conferma ufficiale che arriverà il giorno della presenazione. Si tratta senza dubbi della stessa macchina che Mark Gurman ha anticipato con chip M4 e M4 Pro, questt’ultimo modello dotato di ben 5 porte USB-C, ma nessuna porta USB-A.

Nei Mac mini attuali con chip Apple Silicon M2, il modello base mette a disposizione due porte Thunderbolt 4 con connettore USB-C e due porte USB-A. A queste si aggiungono HDMI, Ethernet e jack per cuffie. Invece in Mac mini M2 Pro ci sono quattro porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, mentre tutte le altre rimangono identiche con l’eccezione di Gigabit Ethernet.

Pochi giorni dopo il keynote Apple del 9 settembre per l’introduzione dei nuovi iPhone 16 e 16 Pro, sono circolate indicazioni di Apple al lavoro per organizzare un’altra presentazione nel mese di ottobre per il lancio dei primi Mac Apple Silicon M4, inclusi Mac mini, MacBook Pro e iMac.

