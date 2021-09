Svelata la risoluzione dei nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″ nella beta di macOS Monterey

Nella beta 7 di macOS Monterey rilasciata agli sviluppatori e beta tester all’inizio di questa settimana, sono stati individuati riferimenti nell’app Resoconto di Sistema che potrebbero riguardare la risoluzione dei nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″ di cui si parla da tempo, macchine che dovrebbero arrivare a breve e integrare il chip M1X, versione rinnovata del SoC M1 di Apple.

A riferirlo è il sito Macrumors, evidenziando due nuove risoluzioni scovate nell’app di serie con macOS e che permette di avere una panoramica delle caratteristiche hardware e software dei Mac.

Le risoluzioni individuate sono: “3456 x 2234 Retina” e “3024 x 1964 Retina” e non corrispondono alle risoluzioni di display integrati su nessuno dei Mac passati o attualmente in vendita.

L’attuale MacBook Pro da 16″ ha uno schermo Retina con risoluzione nativa 3072×1920 a 226 pixel per pollice; l’attuale MacBook Pro da 13″ ha un display retroilluminato LED da 13,3″ con risoluzione nativa 2560×1600 a 227 pixel per pollice.

Se le nuove risoluzioni in questione sono effettivamente quelle dei nuovi MacBook Pro in arrivo, si tratterebbe di un incremento nella densità di pixel di circa 250 pixel per pollice, offrendo una notevole risoluzione nativa Retina 2x con le impostazioni di default che permetterebbero di offrire un’esperienza ancora più immersiva davanti allo schermo.

Gli attuali MacBook Pro permettono di impostare varie risoluzioni. Le risoluzioni supportate nativamente, sono: 2048×1280, 1792×1120, 1344×840 e 1152×720. La risoluzione dello schermo determina le dimensioni di testo e oggetto sullo schermo stesso. Di default, sui MacBook la risoluzione dello schermo è impostata per mostrare testi nitidi e immagini dettagliate ma è anche possibile impostare manualmente la risoluzione in modo che gli oggetti e il testo sullo schermo siano più grandi oppure più piccoli; in quest’ultimo caso si ha a disposizione più spazio sullo schermo.

L’attuale MacBook Pro da 16″ offre una risoluzione di risoluzione nativa di 3072×1920 a 226 pixel; i contenuti visualizzati con tale risoluzione di default potrebbero risultati scomodi per molti utenti e Apple per default scala la risoluzione dello schermo, che sembra apparire come 1792 x 1120. u un display da 16 pollici, questo si traduce in 132 PPI. Con l’apparente aumento della densità dei pixel dei nuovi MacBook Pro, la risoluzione in scala predefinita per i nuovi modelli permetterebbe di offrire impostazioni Retina 2x di 1728 x 1117 per il modello da 16″ e di 1512 x 982 per il modello da 16″.

I futuri MacBook Pro da 14″ e 16″ sono attesi con cornici più sottili, nuovi display mini LED più luminosi, design rinnovato più squadrato, con più porte e connettori e altre caratteristiche desiderate dagli appassionati ma assenti da anni nella gamma di notebook professionali Apple.