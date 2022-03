Apple Magic Keyboard, Mouse e Trackpad vestono nero e argento

Così come il nuovo monitor Apple Studio Display può essere collegato a qualsiasi computer, il nuovo Mac Studio può essere controllato tramite qualsiasi tastiera, mouse e trackpad, ma chi vuole farlo con stile può acquistare Magic Keyboard, Magic Mouse e Magic Trackpad nella nuova variante di colore introdotta da Apple nell’evento Peek Performance.

Apple ha infatti lanciato la versione con superficie multi‑touch nera per Magic Mouse e Trackpad e la versione con tasti neri per la tastiera estesa Magic Keyboard che si affiancano alla più tradizionale tinta bianca che si contrappone alle parti in metallo sempre in colore argento. In genere infatti gli accessori Apple sono disponibili soltanto nel colore bianco: una eccezione era stata la tastiera e il trackpad in tonalità Space Grey che venivano venduti insieme all’iMac Pro e, ancora prima, apple spediva accessori neri e argento simili a questi con Mac Pro.

La differenza tra una versione e l’altra non è soltanto nel colore ma anche nel prezzo: il mouse in tinta bianca infatti costa 85 euro mentre se si opta per la nuova variante nera bisogna sborsare 109 euro; un simile sovrapprezzo si riscontra anche con la variante nera del trackpad, che costa 155 euro, mentre quello con superficie bianca si compra per 135 euro. Anche la tastiera subìsce la stessa sorte: la variante bianca costa 185 euro mentre per la nuova con tasti neri servono 20\ euro in più (205 euro).

Il discorso che facevamo in apertura vale anche per le periferiche Magic Keyboard, Mouse e Trackpad in nero e argento, nel senso che queste nuove varianti possono essere acquistate e utilizzate anche con altre macchine, come ad esempio un MacBook utilizzato in modalità desktop, un Mac mini o qualsiasi altro computer. Per il momento le tempistiche di consegna sono molto buone: chi li compra oggi su Apple Store li riceverà, senza spese di spedizione, entro venerdì 11 marzo.

Questa come dicevamo è soltanto una delle novità introdotte ieri durante l’evento “Peek Performance” di Apple, dove sono stati presentati anche iPhone SE, iPad Air, Mac Studio e Studio Display. Trovate l’articolo riepilogativo di tutte le novità in questa pagina di macitynet.