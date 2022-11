Tim Cook vorrebbe che Apple comprasse il Manchester United

Un rapporto proveniente dal Regno Unito afferma che il Ceo Tim Cook sarebbe entusiasta se Apple acquistasse il Manchester United, una delle squadre sportive più note e di successo del Paese e nel mondo.

Il tabloid britannico Daily Star riferisce che Apple sta considerando di pagare 5,8 miliardi di sterline, ovvero circa 6,6 miliardi di euro, per acquistare una squadra di calcio della Premier League, il Manchester United. È una delle squadre di più alto profilo della Lega, oltre che avere una storia importante e vincente anche nelle competizioni europee. Per chi non mastica di calcio, stiamo parlando della squadra in cui hanno militato campioni come David Beckham e Cristiano Ronaldo.

Gli attuali proprietari sono i Glazers, miliardari statunitensi: secondo la testata britannica l’attuale proprietà avrebbe inizialmente richiesto la cifra di 8,25 miliardi di sterline di 9,4 miliardi di euro per vendere la squadra, mentre adesso avrebbero deciso di vendere al miglior offerente.

Il tabloid afferma che Apple è una delle aziende in lizza per un potenziale accordo. Secondo quanto riferito, Tim Cook sarebbe entusiasta del fatto che Apple possa acquistare il Manchester Uinited. Per questo, starebbe affrontando i primi colloqui con le banche designate per supervisionare la vendita.

Il Daily Star afferma, inoltre, che Apple “potrebbe” finanziare la costruzione di un nuovo stadio. L’attuale stadio del Manchester United, lo storico Old Trafford, ha bisogno di ristrutturazione e i proprietari hanno recentemente vacillato tra la scelta di riparazioni e restauro, o una costruzione completamente nuova.

Nel momento in cui scriviamo né Apple né gli attuali proprietari del Manchester United hanno commentato la notizia, e il Daily Star non fornisce alcuna attribuzione o alcuna indicazione di fonti. Ad ogni modo, l’acquisto del Man U da parte di Apple sarebbe certamente una novità importante per il colosso di Cupertino, che tuttavia possiede già una squadra di calcio: quella fittizia guidata da “Ted Lasso.

A settembre, in occasione della visita di Tim Cook in Italia, anche per ricevere la laurea honoris causa, erano emerse voci del possibile interesse di Apple per i diritti di streaming della Serie A di calcio, forse una speranza degli appassionati non felici con Dazn.

Apple è una delle più grandi e ricche società al mondo: periodicamente emergono indiscrezioni su possibili acquisti, non sempre fondate. Restando sempre in tema calcistico, ricordiamo che Apple TV+ ha recentemente ampliato la sua copertura, anche attraverso un accordo con la Major Soccer League negli Stati Uniti.