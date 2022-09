Tim Cook visita il campo di Ted Lasso nel suo tour in Europa

Il CEO di Apple Tim Cook è in tour per l’ Europa, intento a visitare nuovi Apple Store, nuovi uffici Apple, sviluppatori e non solo: tra i suoi tweet spiccano quelli in cui fa il tifo tra le tribune dell’AFC Richmond, la fittizia squadra di calcio della serie Ted Lasso di Apple TV+ che ha ottenuto diversi riconoscimenti di pubblico e di critica.

L’amministratore delegato di Apple sta facendo il suo primo tour pubblico su larga scala al di fuori degli Stati Uniti dopo la pandemia di coronavirus. Tra le prime location raggiunte nel Regno Unito il nuovo App Store Foundations Program per le donne.

“È bello essere tornati a Londra!” ha twittato Cook:

Mi è piaciuto molto passare del tempo con i clienti e con il nostro incredibile team in Apple Covent Garden questo pomeriggio. Grazie a tutti per il caloroso benvenuto

Il programma di visite ha toccato finora paesi di tutta Europa e, a differenza del suo tour del 2019, ha anche visitato una location fittizia. Insieme a Eddy Cue di Apple e alle star della serie Ted Lasso, Cook ha fatto il tifo per la squadra di calcio della premiata serie televisiva esclusiva di Apple TV+.

Tra i luoghi visitati anche la South Bank dove si trova anche la nuova spettacolare sede di Apple del Regno Unito, realizzata all’interno della ex centrale elettrica Battersea. Ricordiamo che negli scorsi giorni il Ceo di Cupertino ha annunciato, sempre tramite un messaggio su Twitter, che sarà inaugurata presto nel 2023, condividendo anche le prime immagini rendering che mostrano come sarà all’interno.

Cook ha anche visitato il nuovo negozio Apple in Brompton Road. Ha poi visitato gli sviluppatori del nuovo programma App Store Foundation, interamente dedicato alla formazione delle donne nel settore della tecnologia:

È bello incontrare la nostra classe di fondatrici tutte femminili al nostro primo programma Foundations nel Regno Unito. Questi sviluppatori sono sulla buona strada per creare e realizzare cose straordinarie

Il tour in Europa del CEO di Apple è tuttora in corso: Cook si trova adesso in Germania, dove con un post ha dichiarato di essere «Così felice di tornare all’Oktoberfest». Da Monaco di Baviera Cook elogia i laboratori Apple all’avanguardia della città, inclusa la foto della speciale camera in cui gli ingegneri conducono test cellulari effettuati per ottimizzare prestazioni e connettività.

Tim Cook presumibilmente visiterà altri paesi europei, ma Apple non ha annunciato il suo itinerario. Nel momento in cui scriviamo non è dato sapere se il dirigente parlerà anche con i funzionari dell’UE in merito alle sue preoccupazioni antitrust.

Invece giovedì 29 settembre Tim Cook sarà a Napoli per ricevere la laurea honoris causa alla Federico II di Napoli e visitare Apple Academy. Tutti gli articoli che parlano di Tim Cook sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.