Timothée Chalamet si vedrebbe bene in un film o serie su Apple TV Plus

Apple ha condiviso uno spot intitolato “Call me”; nello spot in questione Timothée Chalamet riferisce che si vedrebbe bene in una produzione per Apple TV+.

L’attore statunitense con cittadinanza francese non è ancora apparso in nessuna produzione Apple ma lo spot lascia intendere che qualcosa è in arrivo.

In sottofondo nella pubblicità si sente “Che c’est triste Venise”, di Charles Aznavour – probabilmente per sottolineare la doppia nazionalità franco-americana dell’attore.

“Su Apple TV+ ci sono quasi tutte le grandi stelle di Hollywood”, scrive Apple nella descrizione del video. “Quasi. Timothée Chalamet vuole essere presente”.

Lo scorso anno fu diffuso uno spot simile con Jon Hamm che appariva “geloso” per non essere apparso in nessuna serie o film per Apple TV+. “Hey Apple, ho fatto qualcosa per offenderti? Non capisco, ci sono Samuel L. Jackson, Billie Eilish, Tom Holland, Chris Evans? E non Jon Hamm? Seriamente, avrei potuto fare Lasso. Davvero Jason Sudeikis, Tom Hanks, Denzel Washington, Frances McDormand, Jason Momoa, Snoopy. SNOOPY?! Letteralmente chiunque, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Mahershala Ali, Octavia Spencer, Will Ferrell, Paul Rudd e Jon Stewart. Tutti. Ci sono proprio tutti. Eccetto Jon Hamm”. Jon Hamm è poi entrato a far parte del cast nella terza serie di “The Morning Show”.

Per il secondo anno consecutivo, Apple TV+ ha battuto ogni record ottenendo 52 nomination agli Emmy Awards per 13 produzioni, fra cui miglior serie drammatica, miglior serie comedy, miglior serie o speciale non-fiction con presentatore, migliore attrice protagonista in una serie drammatica, migliore attore protagonista in una serie drammatica e migliore attore protagonista in una serie comedy. A tre anni dal suo lancio globale, Apple TV+ ha visto crescere il numero totale di candidature di oltre il 40%.

