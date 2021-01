Torna disponibile Anker Nano, il miglior caricabatterie per iPhone a 24,99€

Se cercate il miglior caricabatterie veloce per iPhone potete leggere la nostra lista appena aggiornata oppure prendere una scorciatoia e comprare direttamente Anker Nano che potrebbe legittimamente ambire ad occupare il gradino più alto del podio, tornato recentemente disponibile su Amazon.

Di questo eccellente prodotto abbiamo scritto una recensione. In sintesi si tratta del compagno di viaggio perfetto per chi ha uno dei dispositivi della Mela, siano essi gli ultimi (venduti senza caricabatterie) che quelli precedenti. È piccolissimo, paragonabile ad un caricabatterie a “spina” come l’obsoleto caricabatterie da 5W che molti di noi hanno in casa, ma è molto più potente, arriva a 20W. La potenza non è solo sufficiente per ricarica un iPhone alla massima velocità possibile (un iPhone 12 o un 12 Pro possono arrivare al 45% in solo mezzora), ma è anche perfetto per il Magsafe. Come noto questo accessorio ha bisogno proprio di un caricabatterie da 20W per esprimere tutto il suo potenziale.

L’Anker Nano è attualmente il più piccolo caricabatterie da 20W che abbiamo avuto tra le mani ed è anche il più flessibile ed elegante. Sta senza problemi in una tasca, non si riscalda ed è perfetto, volendo, anche per un iPad.

Costa 24,99 euro, lo stesso prezzo del caricabatterie Apple da 20W rispetto al quale però è molto più piccolo e leggero.

