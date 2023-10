Apple Watch 9 in super sconto, ribasso del 28%!

Il modello in sconto è uno solo. Come detto si tratta di quello in acciaio che ha anche il vetro in zaffiro e connettività cellulare. Si tratta del modello da 41mm, perfetto per un polso piccolo Ma la migliore notizia è che sono in ribasso le versioni più appetibili, quelle con solo GPS con cassa in alluminio, il che rende particolarmente economico il prezzo di ingresso.

Il prezzo di 579 euro è talmente basso da sembrare un errore. Se vi interessa vi consigliamo di comprare subito.

Se lo sconto non fosse più attivo, potreste dare un’occhiata al ribasso parallelo del 30% su Apple Watch 8. Lo pagate nella versione in alluminio con solo GPS solo 339€ in versione 45mm. Oppure 329 € nella versione da 41mm