Genio sprecato, l’adesivo da 7 euro trasforma iPhone X e XS in iPhone 11 e Pro

L’adesivo che trasforma iPhone X o XS in iPhone 11 è una di quelle trovate buone solo per uno scherzo agli amici e niente altro. Se avete tra le mani un iPhone X o un XS, e vi avanza qualche euro da spendere (pochi), ecco come potreste investirli: trasformare, per scherzo, il vostro smartphone in un iPhone 11 o 11 Pro. Ovviamente, ad essere modificata sarà solo l’estetica, non anche le funzionalità.

Gli ultimi iPhone, inclusi iPhone 11 e iPhone 11 Pro, non offrono a livello estetico molti cambiamenti, e per quel che concerne il look sono davvero molto simili rispetto ad iPhone X e XS. Per questo qualcuno ha pensato bene di creare un adesivo da applicare sul retro dei terminali Apple degli scorsi anni, in prossimità della fotocamera, per “trasformare” iPhone X o XS, in iPhone 11 o 11 Pro.

Su Amazon sono disponibili diversi adesivi che permettono di rendere iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max o iPhone XR simile ai nuovi iPhone 11 o iPhone 11 Pro: un altro esempio da questa pagina Amazon. Se vi state chiedendo quale sia il risultato di un simile trucchetto, la foto in basso potrebbe darvi una risposta.

Alcuni di questi adesivi sembrano comprire completamente il flash LED che negli iPhone delle precedenti generazioni si trova tra il primo e il secondo obiettivo delle fotocamere. Invece altri modelli di adesivi offrono un piccolo foro, in modo che la funzione del flash LED rimanga disponibile anche quando il terminale è truccato da iPhone 11 Pro.

Un altro cambiamento visibile tra iPhone 11 e iPhone di passate generazioni è il logo della Mela sul retro, che adesso è più vicino al centro della parte posteriore. Per risolvere questo problema, e mimetizzare ancor di più il vostro terminale, è sufficiente acquistare una custodia che aiuterà a nascondere il logo sul lato posteriore. Inutile dire che questi adesivi non miglioreranno il reparto fotografico dei vecchi terminali.

iPhone 11 e iPhone 11 Pro attualmente mettono a disposizione alcune delle migliori fotocamere oggi disponibili sul mercato smartphone. Mentre l’adesivo potrebbe servire soltanto a fare qualche scherzo agli amici, per capire quali sono le reali capacità multimediali di questi dispositivi vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.