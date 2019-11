MacBook Pro 13” con nuova tastiera attesi nella prima metà del 2020

Non solo è il portatile top di gamma nel listino Apple ma MacBook Pro 16 pollici aprirà la strada (finalmente aggiungiamo noi) ad altri modelli con la stessa tastiera: i primi in ordine di tempo attesi in arrivo dovrebbero essere i MacBook Pro 13” con nuova tastiera indicati entro la prima metà del 2020.

Il condizionale è sempre d’obbligo per le anticipazioni che arrivano dall’universo dei costruttori e assemblatori. In realtà però questa anticipazione risulta un po’ più attendibile perché già nelle scorse settimane e mesi, anche l’affidabile Ming Chi Kuo aveva previsto queste tempistiche per la gamma dei portatili professionali di Cupertino.

L’ultimo report delle scorse ore indica in arrivo un MacBook Pro 13″ con nuova tastiera, più precisamente una macchina con la stessa diagonale di schermo da 13,3 pollici come quelli attuali, almeno stando a DigiTimes. Questo anche se alcune voci puntano, o semplicemente sperano, che Cupertino possa ripetere quanto già fatto con il modello da 16” che sostituisce il precedente da 15,4”, vale a dire preparando un rinnovo con portatili da 14”.

Occorre rilevare che nel caso di MacBook Pro 16” l’incremento di spazio utile su schermo è contenuto, in ogni caso è accompagnato da un gradito incremento della risoluzione del pannello, operazione che ancora una volta Apple potrebbe implementare riducendo cornici e bordi per contenere la minimo l’aumento delle dimensioni dello chassis.

Purtroppo non si fa cenno a un possibile aumento dello spessore, anche questo avvenuto in MacBook Pro 16 rispetto al 15”, ma siamo nell’ordine di un millimetro, probabilmente per poter implementare la nuova tastiera con meccanismo forbice. Si tratta di un piccolissimo prezzo che qualsiasi utente professionale è disposto a concedere pur di avere a disposizione una tastiera più solida, affidabile e resistente nel tempo, oltre che tasti migliori e con più corsa, perfetti per digitare a lungo e in comodità.

Nessun cenno se il passaggio alla nuova tastiera significherà anche per il portatile Pro più compatto l’arrivo di una Touch Bar leggermente più corta per reintrodurre l’amato tasto ESC fisico e un interruttore di accensione con rilevamento impronte Touch ID. Ricordiamo infine che secondo Kuo Apple accantonerà definitivamente la criticata tastiera super sottile con meccanismo a farfalla nel 2020: dopo i MacBook Pro 13” con nuova tastiera sembra seguiranno anche i MacBook Air.

Le prime impressioni dagli USA di ch ha provato MacBook Pro 16″ sono positive. Per un confronto specifica per specifica rispetto al modello precedente è possibile consultare questo articolo di macitynet. Tutti gli articoli di macitynet dedicati al mondo Mac sono disponibili da questa pagina.