Fotocamera iPhone 2019, tutte le novità in arrivo

Secondo la maggior parte degli osservatori, dal punto di vista del design e delle funzioni di base non ci saranno importanti novità in iPhone 11. L’iPhone del 2019 infatti dovrebbe essere un prodotto di evoluzione e non una rivoluzione, come invece su iPhone X. Anche l’offerta dovrebbe restare la stessa: due modelli top di cui uno con schermo più grande che potrebbe chiamarsi iPhone 11 Pro e uno meno ambizioso (il successore di iPhone XR). Le vere novità dovrebbero essere contenute nella fotocamera che, come ben noto da mesi, sarà a tripla lente per il modello top a doppia lenta per il modello base.

Tripla fotocamera

L’aspetto più interessante ed intrigante tra le novità dovrebbe stare proprio nella tripla fotocamera. Apple non sarebbe certo la prima azienda al mondo a fare uno smartphone con tripla fotocamera. Huawei con il P20 Pro nel 2018 fu il primo telefono ad avere questa componente, e oggi Sony, Xiaomi, Samsung, OnePlus, LG hanno tutti telefoni “flasgship” ma anche di medio gamma con tripla fotocamera. Apple quindi, come spesso le accade, non arrivando prima su alcune novità tecniche dovrà puntare sulla qualità e sui dettagli per battere la concorrenza.

Il sensore, secondo le fonti, dovrebbe essere da 12 megapixel. Le tre lenti avranno tre differenti lunghezze focali: teleobiettivo, grandangolo e super grandangolo. A fine agosto Bloomberg ha anche spiegato che le tre fotocamere collaboreranno tra di loro, combinando lo scatto per aumentare la risoluzione dell’immagine e per funzioni speciali. Una di queste permetterebbe ad esempio di includere nello scatto una persona che è stata accidentalmente lasciata fuori dalla inquadratura.

Un’altra funzione che dovrebbe essere supportata proprio grazie alla tripla fotocamera è la separazione di soggetti ripresi dallo sfondo. Sarà possibile riprendere una persona e cambiare lo sfondo con uno a piacere, ripreso dalla realtà o realizzato in grafica 3D, oppure eliminare il soggetto per dare campo libero completo alla scenario e alla natura. L’effetto è quello del green screen impiegato da anni in cinema e televisione.

Infine Apple dovrebbe introdurre una modalità “scatto notturno” che distingue i telefoni Google. Attualmente i Pixel battono largamente gli iPhone in condizione di luce ridotta ed Apple sicuramente farà qualche cosa per pareggiare o superare la concorrenza.

Video migliori

Secondo Bloomberg ci saranno ancora novità anche nel video. Negli iPhone questa modalità sarà migliorata in maniera significativa con funzioni che porteranno iPhone ad essere molto vicino ad alcune fotocamere professionali. Apple, avrebbe sviluppato tecnologie che permettono di ritoccare, applicare effetti, alterare i colori, comporre l’immaigine e ritagliarla mentre viene registrato il video stesso. Questo sarebbe ovviamente merito del nuovo processore A13 al cui interno sono sempre più le istruzioni specifiche per una gestione avanza delle immagini

Fotocamera del successore di iPhone XR

Apple prevede di introdurre nel successore di iPhone XR il cui nome non è noto (potrebbe essere iPhone 11 da contrapporre ad iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max) una doppia fotocamera. Oggi il modello di base dell’offerta 2018 ha una sola lente, con due lenti potremmo avere scatti migliori quando si tratta di effetto sfocato e funzioni simili anche se probabilmente non identiche a quelle di iPhone 11 Pro.

Fotocamera frontale

La fotocamera frontale sarà anch’essa notevolmente migliorata. In base alle indiscrezioni dovrebbe avere un sensore da 12 megapixel come quella posteriore (ora è da 7 megapixel) e avere un campo di inquadratura più largo. Questo permetterebbe una inquadratura migliore con i classici “selfie a braccio”. Il sensore potrebbe anche permettere a Face Id un più ampio campo di visione, quindi di sbloccare il telefono anche quando questo è sdraiato su una scrivania. Infine dovrebbe anche supportare la moviola a 120 frame al secondo. In generale la camera frontale dovrebbe essere di qualità superiore, anche nel sensore e nella logica di scatto, vista la rilevanza che sta assumendo nel contesto dell’attuale uso dei telefoni.

Fotocamere e design

Apple introducendo tre fotocamere posteriori dovrà necessariamente fare i conti con l’aspetto del design. I primi mock up di iPhone 2019 erano, infatti, decisamente sconcertanti (per non dire agghiaccianti) da questo punto di vista, ma sia gli analisti che alcun giornalisti hanno rassicurato i clienti affermando che Apple ha trovato alcune soluzioni particolarmente innovative per mascherare le componenti. Oltre al reparto stile, giocherebbe un ruolo materiali e nuovi sistemi di finitura dei vetri capaci di mascherare gli obiettivi.

La parte posteriore di iPhone sarebbe realizzata in cristallo come l’attuale ma con finitura opaca, la parte frontale avrebbe un sistema antiriflesso capace di ridurre sia la visibilità delle componenti che l’impatto del notch. In pratica Apple avrebbe trovato il sistema se non per nascondere del tutto, per fondere armoniosamente le fotocamere con il profilo frontale e posteriore di iPhone.

Macitynet seguirà l’evento di presentazione del 10 Settembre 2019 con la sua ormai classica – ultra -ventennale diretta.