Facebook sperimenta una funzione stile Instagram

Sebbene Facebook, WhatsApp e Instagram siano piattaforme molto diverse tra loro, soprattutto negli obiettivi e nelle funzionalità, nel corso degli anni Facebook ha introdotto all’interno del suo social network alcune funzioni presenti nell’app di messaggistica o in quella fotografica. L’esempio più lampante sono le Storie, che ha avuto estremo successo su Instagram, e che Facebook ha voluto trasportare anche altrove. Adesso, sembra che il colosso stia provando su Facebook un’altra funzionalità presa da Instagram.

In particolare, la funzione indicata è quella delle “Popular Photos”. Facebook ha recentemente condotto un test grazie al quale il tap dell’utente su una foto presa dal proprio feed di notizie, mostra in fondo più foto che il social network ritiene essere popolari.

Ovviamente, al momento non si sa come Facebook determini quali foto visualizzare in questa nuova sezione, ma in concreto l’utente potrebbe decidere di continuare a scorrere e guardare le foto presenti in basso.

Facebook ha confermato ai microfoni di TechCrunch che il colosso stava effettivamente testando la funzione, mentre adesso il test è ormai concluso. La società rivela come abbia in programma di eseguire nuovi test in futuro, ma non ha confermato se effettivamente tale funzione sarà implementata per intero sul network.

Del resto, Facebook è solito effettuare test per l’ingresso di nuove funzionalità, quindi è difficile dire quali potrebbero essere le caratteristiche implementate in futuro. Non solo Facebook testa nuove funzioni sul proprio social, ma anche Instagram di recente è stato oggetto di sperimentazioni: in ultimo è ben nota la volontà di nascondere i like utente, in favore di una maggiore attenzione verso i contenuti pubblicati.

