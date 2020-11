Angela Ahrendts ora fa parte del consiglio di amministrazione di Save the Children

Angela Ahrendts, ex Senior Vice President Retail di Apple, ora fa parte del nuovo consiglio di amministrazione di Save the Children, l’organizzazione internazionale indipendente che si occupa di salute e nutrizione, educazione, povertà, protezione diritti e che vanta lo status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

Stando a quanto comunicato, Angela Ahrendts è la prima presidente indipendente dall’esterno dell’organizzazione ad avere ottenuto un posto nel consiglio, decisione che è stata presa dopo un processo di selezione da parte del consiglio iniziato lo scorso anno.

“Sono sinceramente onorata di subentrare come Presidente del consiglio di amministrazione di Save the Children International”, ha dichiarato Ahrendts. “Lavorare a favore dei bambini bisognosi è sempre stata la mia passione, e non vedo l’ora di sfruttare la mia esperienza con gli importanti partner mondiali di Save the Children e il suo team per continuare a difendere i diritti e le esigenze fondamentali dei bambini in tutto il mondo”.

Ahrendts ha ufficialmente lasciato Apple nell’aprile del 2019, a soli cinque anni dall’arrivo in azienda. Prima di arrivare a Cupertio, è stata CEO di Burberry, azienda che ha guidato verso una straordinaria crescita a livello mondiale. Prima ancora di Burberry è stata Executive Vice President di Liz Claiborne, e agli inizi della carriera Presidente di Donna Karan International. Ha una laurea in Marketing and Merchandising della Ball State University (Indiana) presso la quale ha ottenuto il dottorato ad onorem in scienze umanistiche. È stata anche membro del Consiglio consultivo per le imprese del Primo Ministro del Regno Unito dal 2010 al 2015, è stata nominata “dama” dell’Impero Britannico ottenendo il blasone nell’aprile del 2014. A maggio del 2018 è entrata nel consiglio di amministrazione di Ralph Lauren.

Al suo posto la Casa di Cupertino ha nominato Deirdre O’Brien, dirigente che vanta 30 anni di esperienza nel gruppo societario e ha ricoperto il ruolo di vice presidente senior responsabile “Retail + People”.