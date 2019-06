Tutti gli iPhone 2019 senza 3D Touch, nuovi indizi in iOS 13 e iPadOS

L’arrivo di tre nuovi iPhone 2019 senza 3D Touch è anticipata fin dall’estate dello scorso anno e recentemente è stata ulteriormente ribadita in un report di Barclays pubblicato a fine maggio: ora alcune funzioni di iOS 13 e iPadOS in versione beta puntano nella stessa direzione

Durante la WWDC 2019 Apple ha annunciato che i menu Quick Actions per le azioni rapide che vengono visualizzati sopra le icone delle app e anche la funzione Peek, per visualizzare al volo le anteprime delle email, messaggi, collegamenti e altro ancora, sono supportati su tutti gli iPhone e iPad che possono funzionare con iOS 13 e iPadOS. Proprio queste sono le funzioni finora possibili esclusivamente sugli iPhone con 3D Touch.

In assenza della tecnologia 3D Touch che rileva la pressione del tocco sul display, alcune di queste funzioni diventano così possibili con Haptic Touch, quindi una espansione della stessa tecnologia che ha fatto il suo debutto su iPhone XR.

Per sfruttarla basta semplicemente effettuare un tocco prolungato sul display, mentre l’attivazione viene confermata con una vibrazione del dispositivo tramite Taptic Engine. Finora solo su iPhone XR questa funzione è limitata a poche funzioni, per esempio l’attivazione della torcia dal Centro di Controllo o dalla schermata di blocco.

Con l’estensione delle funzionalità Haptic Touch le azioni rapide Quick Actions e le anteprime Peek, finora riservate agli iPhone con 3D Touch, diventano per la prima volta disponibili anche su iPhone XR, iPad Air 2 e dispositivi più recenti.

Ma ancora più interessante rilevare che la pressione lunga per le azioni Quick Actions e le anteprime Peek in iOS 13 è supportata anche sugli iPhone con 3D Touch, inclusi i modelli di ultima generazione iPhone XS. Secondo MacRumors si tratta di un indizio che potrebbe anticipare la rimozione del 3D Touch su tutti gli iPhone 2019 in arrivo quest’anno.

