Gli AirTag previsti in arrivo in due dimensioni diverse

Apple introdurrà presto i suoi nuovi dispositivi trova tutto AirTag in due dimensioni diverse. Le anticipazioni su AirTag circolano da ben oltre un anno, ma finora non era mai emersa alcuna indicazione sulla disponibilità in due dimensioni distinte, un dettaglio che nel momento in cui scriviamo non sembra trovare una motivazione date le funzioni attese.

Ricordiamo infatti che come Tile e altri dispositivi simili in commercio da anni, gli AirTag potranno essere abbinati a mazzi di chiavi, portafogli, valige, borse e altri oggetti importanti che l’utente vuole sempre tenere sotto controllo e, nel caso di smarrimento o furto, rintracciare il più rapidamente possibile. A differenza però di Tile e dispositivi simili gli AirTag promettono di offrire maggiore precisione nella localizzazione, grazie all’impiego della tecnologia Ultra Wideband che Apple ha iniziato a integrare già negli iPhone 11 dello scorso anno.

In ogni caso anche se per ora non risulta chiaro perché Apple si appresterebbe a introdurre gli AirTag in due dimensioni diverse, l’anticipazione deve essere presa in considerazione perché arriva dal leaker che si firma L0vetodream, una fonte che negli anni ha dimostrato di poter prevedere correttamente prodotti, funzioni e dettagli delle novità in arrivo da Cupertino.

big one

small one

coming soon — 有没有搞措 (@L0vetodream) October 20, 2020

tag TAG — 有没有搞措 (@L0vetodream) October 20, 2020

Nei suoi post, come sempre molto stringati e criptici, il leaker ha prima dichiarato «big one, small one, coming soon», precisando poi a distanza di un’ora in un altro post che si stava riferendo proprio agli AirTag. Anche in assenza di ulteriori indicazioni, è lecito supporre che Apple possa introdurli in occasione del suo terzo keynote di questo autunno, che secondo le anticipazioni potrebbe svolgersi il 17 novembre per la presentazione dei primi Mac con processori Apple Silicon.

L’aspetto di questo dispositivo sembra sarà lo stesso svelato in alcuni rendering negli scorsi mesi. Tutto quello che è emerso finora su AirTag è in questo articolo di macitynet.