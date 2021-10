Songtree trasforma iPhone e iPad in un registratore a due tracce

Se volete registrare la vostra musica con la semplicità di un registratore a due tracce potete installare l’app Songtree che trasforma iPhone e iPad proprio in un dispositivo di questo tipo. In questo modo è possibile suonare, cantare o rappare sopra tracce esistenti, cover, canzoni oppure iniziarne una nuova da zero, aggiungendo poi effetti come riverbero, chorus, echo e via dicendo.

L’app include un vasto catalogo di canzoni organizzate per genere – tra pop, rap, hip-hop, rock, jazz, blues, eccetera – che possono essere utilizzate come basi sulle quali poi cantare o suonare. Il punto di forza di questa applicazione è dato dalla community di musicisti che c’è sotto, che in qualsiasi momento può ascoltare le registrazioni, mettere un like o perfino registrarci sopra, condividendo così spunti e idee per il miglioramento e l’espansione musicale di un brano originale.

E’ stata definita «la migliore applicazione per musicisti» da diverse testate del settore come Synthopia, Discchord, MusicRadar, Fact Magazine, Hispasonic, UnoCero, PalmSounds e Aux.tv, mentre molti degli utenti che ne fanno quotidianamente uso sostengono che si tratta di un ottimo sistema «per collaborare creativamente». Dentro come dicevamo c’è tutto quel che serve per fare musica, senza dover passare un brano da un’app all’altra.

Oltre a poter aggiungere effetti come riverbero, echo, compressione, phaser, chorus, flanger, tube amp e via discorrendo, ci sono diversi strumenti che consentono di tagliare, copiare e incollare le tracce e aggiungere parti di loop. E’ anche possibile registrare usando synth esterni via Audiobus, Inter-app audio e Audiocopy, oltre che registrare usando il microfono integrato o quello collegato attraverso adattatori esterni. E include anche il metronomo.

L’app “Songtree” è sviluppata dall’omonima azienda, è localizzata in lingua inglese, è gratuita ed è disponibile in versione universale per iPhone e iPad su App Store, dove ha ricevuto 12 valutazioni con una media di 4,8 stelle su 5. La versione attuale è la numero 1.13.1 e per poter essere installata richiede almeno 140 MB di spazio e la versione 9.0 di iOS e iPadOS. Non ci sono costi di abbonamento né pacchetti da comprare per estendere le funzionalità e dal punto di vista della privacy non è attualmente possibile sapere se raccoglie dati sensibili in quanto questa versione è antecedente l’entrata in vigore del nuovo regolamento dell’App Store con cui si chiede agli sviluppatori di mettere in chiaro questa informazione.