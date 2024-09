L’UE vuole obbligare Apple ad aprire iPhone a terze parti e rivali

Pubblicità

Il giardino curato ma chiuso che ha contribuito non poco al successo di Apple non piace all’Unione europea UE che sta preparando una avvertenza indirizzata a Cupertino per obbligare la multinazionale a rendere più aperti iPhone e iOS a servizi e tecnologie di terze parti, rivali inclusi.

Le mosse in corso presso gli enti antitrust in Unione Europea non sono ancora ufficiali, ma sono anticipate da Bloomberg. Sia Apple che l’UE non hanno rilasciato commenti al riguardo, ma i dettagli trapelano dalle maglie della burocrazia UE. Pur in assenza di dettagli, in base al Digital Markets Act Apple deve adeguarsi alle nuove regole che richiedono sistemi operativi e dispositivi completamente funzionali con altre tecnologie.

Si tratta di tecnologie chiave di Cupertino, finora impiegate esclusivamente da Apple o comunque limitate per terzi. Tra gli esempi citati l’accesso al chip per i pagamenti e a Wallet di iPhone, così come i comandi vocali Siri. In realtà, per quanto concerne il chip per pagamenti NFC Apple ha recentemente annunciato la prossima apertura a terzi.

Per il momento dall’UE e dalle autorità antitrust è previsto in arrivo una avvertenza per Apple: se la multinazionale non si adeguerà l’Ue potrebbe decidere di avviare un’indagine formale e, se i problemi persistono, comminare mute fino al 10% del fatturato anno globale.

Ricordiamo che la richiesta di aprire iPhone e sistema operativo a servizi e tecnologie di terze parti, rivali inclusi, è arrivata anche dal Dipartimento di Giustizia USA: l’apertura richiesta in USA riguarda anche l’app Apple Messaggi non disponibile per altre piattaforme e l’impossibilità di usare Apple Watch con Android.

Apple ha già risposto rigettando la causa USA, sostenendo di non possedere un monopolio negli smartphone e di non poter essere obbligata a investire denaro e risorse per sviluppare soluzioni che avvantaggiano i concorrenti. Ulteriori dettagli in questo articolo.

