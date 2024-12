ULANZI CapGrip è l’impugnatura con LED per riprese top dallo smartphone

Pubblicità

Ecco un accessorio che vi facilita l’acquisizione di selfie, foto di gruppo e video di qualità professionale con lo smartphone: ULANZI CapGrip, grazie al suo design ergonomico, è uno strumento particolarmente utile quando si scattano foto in movimento, ma anche più semplicemente per chi cerca maggiore comodità e stabilità durante le riprese.

Anzitutto l’impugnatura è realizzata in gomma e ha una forma tale da consentire una presa comoda e sicura anche durante le lunghe sessioni fotografiche. Di fatto permette di tenere lo smartphone con una sola mano, il che rende anche più facile realizzare gli autoscatti.

Il telecomando per lo scatto remoto funziona tramite Bluetooth e si aggancia-sgancia magneticamente dalla struttura, così da poterlo usare anche per scattare foto a distanza fino a un massimo di 30 metri, ottimo specialmente per foto di gruppo o per scatti a lunga esposizione su treppiede, così da non creare vibrazioni.

A tal proposito facciamo notare la presenza di un foro standard da 1/4″ sul fondo che permette appunto di fissare l’impugnatura su treppiedi o monopiedi, e di un supporto Cold Shoe sulla parte superiore che invece consente di montare accessori aggiuntivi come luci o microfoni.

Integra comunque già di suo una luce selfie con 3 livelli di luminosità regolabile: è alimentata da una batteria da 1000 mAh che promette fino a 120 minuti di utilizzo alla massima luminosità. È molto utile per ottenere scatti ben illuminati in qualsiasi condizione di luce.

Il sistema di aggancio dello smartphone si regola da 58 a 86 mm perciò – si legge nella scheda tecnica – è compatibile con il 99% dei modelli di telefoni attualmente in circolazione compresi gli iPhone. Al suo interno è presente un cuscinetto in gomma che protegge il telefono da graffi specie quando lo si installa senza custodia al seguito.

Dove comprare

ULANZI CapGrip costa 29,99 € ed è in vendita anche su Amazon.