Marelli, un premio al display passeggero con funzionalità privacy

Il “Display passeggero con funzionalità privacy” (“Passenger Display with Privacy”) sviluppato da Marelli ha ricevuto il riconoscimento “Challenger” ai Digital Engineering Awards 2024. La tecnologia in questione è stata premiata nella categoria “Engineering Product of the Year” (“Prodotto dell’anno in ambito ingegneria”) nel corso di una cerimonia tenutasi a Dallas, in Texas (USA).

I Digital Engineering Awards, organizzati da L&T Technology Services in collaborazione con ISG (Information Services Group) e CNBC-TV18, riconoscono e celebrano l’eccellenza e l’innovazione ingegneristiche a livello globale.

Il “Passenger Display with Privacy” di Marelli è presentato come un’innovazione di mercato per gli interni veicolo, in grado di offrire la tecnologia della privacy dinamica ‘a zone’ a un costo accessibile, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’esperienza utente.

La soluzione consente ai passeggeri di nascondere zone specifiche del display quando interagiscono con i contenuti, prevenendo così distrazioni da parte del conducente. La tecnologia combina un software all’avanguardia per la funzionalità ‘privacy’ con un display che utilizza tecnologie standard OLED (diodo organico a emissione di luce) o TFT (transistor a pellicola sottile).

Questo approccio consente alle case automobilistiche di introdurre, per la prima volta, un’elettronica di qualità, dinamica e flessibile, su un’ampia gamma di display passeggero.

La soluzione è costituita da due componenti chiave: il pannello di visualizzazione (Display Panel) e l’elemento di controllo del display (Display Control Element). Il Display Panel può utilizzare tecnologie OLED o TFT, basate in quest’ultimo caso su display LCD a cristalli liquidi. Il Display Control Element è uno strato attivo progettato per modulare le caratteristiche di illuminazione del pannello, riducendo l’angolo di emissione in base alle necessità.

Questi due componenti sono integrati utilizzando un software in grado di regolare, in maniera dinamica, angoli di visione predefiniti per conducente e passeggero in modalità “pubblica” oppure “privata”. In modalità pubblica l’angolo di visione ampio del display consente a entrambi di vedere il medesimo contenuto. In modalità privata, invece, il display è caratterizzato da un angolo di visione più limitato in modo che solo il passeggero possa vedere il contenuto. Gli utenti possono attivare la modalità pubblica o privata in zone specifiche del display, selezionando contenuti specifici da nascondere al conducente, mentre le soluzioni precedentemente disponibili sul mercato consentivano funzionalità privacy ridotte relative solo all’intero display, senza la possibilità di suddivisione in zone.

La funzionalità ‘privacy’ è disponibile come optional sulle piattaforme di sviluppo hardware di Marelli ProDisplay ed EliteDisplay. EliteDisplay utilizza sorgenti luminose OLED e si rivolge al mercato dei veicoli luxury e premium, rendendo più accessibile questa funzionalità di fascia alta grazie all’utilizzo di pannelli OLED standard anziché personalizzati. Questo approccio consente di applicare per la prima volta caratteristiche di privacy dinamica a pannelli OLED. La piattaforma ProDisplay, di fascia media, utilizza invece sorgenti TFT ed è particolarmente interessante perché permette di estendere i vantaggi dei privacy display a una gamma ancora più ampia di veicoli.

Questo è il secondo premio ottenuto da Marelli ai Digital Engineering Awards, dopo il riconoscimento “Commendable” ricevuto nell’edizione 2023 per le sospensioni elettromeccaniche completamente attive (“Fully Active Electromechanical Suspension”), sempre nella categoria “Engineering Product of the Year”.

