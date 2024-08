Xiaomi Redmi Buds 6, auricolari super-tecnologici a soli 16 €

Pubblicità

Probabilmente stavate aspettando proprio questa occasione per metterci le mani sopra: gli auricolari Xiaomi Redmi Buds 6, tra i migliori del loro genere, sono attualmente proposti con uno sconto che praticamente ne dimezza il prezzo di listino.

Per capirci, sono del genere AirPods Pro: quindi piccolissimi, potenti e senza alcun filo a dare fastidio.

La qualità audio è alta, grazie anche ai driver da 14 millimetri che rendono la riproduzione potente e fedele alla traccia in riproduzione.

Sono ottimi anche dal punto di vista delle telefonate perché impiegano ben due microfoni per elaborare il segnale e ridurre sensibilmente i rumori ambientali in modo da garantire una telefonata chiara e limpida in qualsiasi condizione, anche se vi trovate nel bel mezzo di un concerto.

Supportano le funzioni di audio spaziale e grazie al moderno chip Bluetooth 5.4 sono in grado di accoppiarsi a più dispositivi senza richiedere di effettuare tutto il processo ogni volta. Inoltre, garantisce anche consumi ridotti all’osso.

Pensate che ciascun auricolare è così piccolo che pesa appena 4 grammi e la batteria incorporata, di soli 37 mAh, è in grado di farli funzionare per 6 ore consecutive con una sola carica.

Grazie poi alla custodia, dotata di batteria da 475 mAh, è possibile ricaricarli quando vi vengono riposti, così da estendere l’autonomia complessiva a 30 ore. Poi per ricaricare la custodia, leggera anche questa (35 grammi), basta collegare il cavetto, anche quello del proprio cellulare, alla presa USB-C sul fondo: in 2 ore sarà carica al 100%.

Certificati IPX4 e quindi completamente resistenti anche al sudore, offrono i controlli touch per poter controllare la riproduzione musicale, le telefonate e le interazioni con l’assistente vocale direttamente con la punta del dito.

Sono disponibili in quattro varianti di colore: nero, bianco, rosa e azzurro.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 34 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 53% andando a spendere intorno ai 16 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

