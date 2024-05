Lo smartphone Umidigi Bison X20 è in sconto a 165 €

Se volete approfittare dell’offerta in corso sullo smartphone Umidigi Bison X20 sappiate che con circa 165 € vi portate a casa un telefono dall’aspetto elegante e che non ha bisogno della custodia per essere protetto perché, già da solo, promette di sopravvivere indenne a cadute a terra e in acqua.

Ci sono infatti le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G che assicurano una sopravvivenza ad immersioni in acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti e alle cadute su suolo rigido da 1,8 metri di altezza, oltre alla resistenza completa alle infiltrazioni di sabbia e polvere e agli sbalzi di temperatura.

Tra le altre caratteristiche degne di nota segnaliamo la presenza della radio FM attivabile senza accessori e due pulsanti personalizzabili (nelle foto, di colore arancione) che funzionano anche sott’acqua e possono essere usati per attivare in un click la fotocamera, il registratore, la torcia, la modalità SOS e altre funzioni a proprio piacimento.

Esteticamente come dicevamo è piuttosto elegante, nonostante la cornice in gomma antiurto, grazie soprattutto alla fibra di vetro che riveste anche il dorso.

Concludiamo elencandovi di seguito le principali specifiche tecniche:

Schermo 6,53″ IPS HD+ risoluzione 1.600 x 720 pixel a 20:9

6,53″ IPS HD+ risoluzione 1.600 x 720 pixel a 20:9 Batteria da 6.000 mAh, ricarica 10 Watt, USB-C, autonomia 45 ore in chiamata, 20 ore in video o 12 ore in gioco

da 6.000 mAh, ricarica 10 Watt, USB-C, autonomia 45 ore in chiamata, 20 ore in video o 12 ore in gioco Fotocamere posteriori principale 20 MP secondaria 2 MP per macro

posteriori Fotocamera anteriore 8 MP

6 GB di RAM

128 GB di capacità

di capacità Supporto microSD fino 1 TB

fino 1 TB Processore MediaTek Helio P60 8 core 12 nm 2.0 GHz

MediaTek Helio P60 8 core 12 nm 2.0 GHz GPU Arm Mali-G72 MP3

Arm Mali-G72 MP3 Scansione del volto e delle impronte digitali

Reti 4G LTE

Dual SIM

Modulo NFC

Connettività WiFi 2.4 GHz e 5.0 GHz Bluetooth 4.2 Audio jack da 3,5 mm

Android 13

Misure: 172 x 84 x 1,3 centimetri

Peso: 280 grammi

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 275 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 40% andando a spendere intorno ai 165 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.