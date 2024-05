Magic Keyboard per iPad Pro 2024 porta più tasti e feedback aptico

Per i nuovi iPad Pro 2024 c’è una nuova Magic Keyboard che riprende principalmente il design della versione precedente con inclinazione libera, in modo da poter trovare l’angolazione migliore in base a quello che si sta facendo, apportando però piccole migliorie che permettono di massimizzare la produttività e godere di un’esperienza d’uso generalmente migliore.

Più ricca ma slim e light

«La nuova Magic Keyboard è più sottile e leggera» dice Apple, ma non ha annunciato le misure precise e sulla pagina per ordinarla, nel momento in cui scriviamo, non sono riportate le specifiche tecniche, perciò non siamo in grado di poter fare un paragone con la versione precedente. Questo miglioramento tuttavia ha particolarmente senso proprio perché i nuovi iPad Pro 2024 sono i più leggeri e sottili di sempre (più sottili persino dell’iPod Nano).

Nonostante lo spessore contenuto dell’accessorio, Apple impiega tasti con meccanismo a forbice che offrono una corsa di 1 mm, in grado di assicurare all’utente una digitazione pecisa, con una sensazione molto simile a quella delle tastiere dei portatili Apple.

Una nuova fila di tasti

Il cambiamento più visibile ad occhio nudo riguarda però l’integrazione di una nuova fila di tasti sulla parte superiore che va sostanzialmente ad aggiungere 14 pulsanti multifunzione. In questo modo è possibile regolare facilmente la luminosità dello schermo, il volume, controllare la riproduzione musicale e accedere ad altre funzioni del tablet con un solo click e senza dover mettere mano all’interfaccia sullo schermo.

Trackpad come sui MacBook

C’è poi un trackpad in vetro tutto nuovo. È più ampio (anche qui le misure andranno scoperte più avanti, non appena avremo modo di metterci le mani sopra) ed è dotato di feedback aptico, proprio come quello dei MacBook. Questo significa che è possibile ottenere una risposta tattile alle azioni che si svolgono su questa superficie, beneficiando di una maggiore precisione nel click.

Altre caratteristiche

Oltre ad un appoggio in alluminio per i palmi, la nuova Magic Keyboard si aggancia magneticamente e si abbina tramite Smart Connector, ottenendo così l’alimentazione necessaria direttamente dall’iPad.

Infine, sulla cerniera in alluminio trova posto un connettore USB-C che abilita la ricarica pass-through, in modo da poter ricaricare il tablet nelle postazioni fisse e durante le lunghe sessioni di lavoro.

Una considerazione

Apple sembra puntare molto su questa tastiera, che oggi più che mai permette di sostituire il computer in tutti quegli ambiti dove un iPad Pro come questo può fare lo stesso lavoro (se non migliore).

Nel descriverla fa ad esempio notare come questa permetta di beneficiare di una maggiore comodità nell’utilizzo del tablet durante le videochiamate, proprio perché sui nuovi iPad Pro M4 la fotocamera è stata spostata sul lato lungo: agganciandolo alla nuova Magic Keyboard si beneficia così di uno stabile orientamento orizzontale.

Apple Magic Keyboard per iPad Pro 2024: compatibilità e prezzi

La nuova Apple Magic Keyboard per iPad Pro 2024 può già essere ordinata sul sito ufficiale, mentre la disponibilità è fissata per mercoledì 15 Maggio.

È disponibile in due varianti di colore:

bianco , con appoggio per i palmi color argento

, con appoggio per i palmi color argento nero, con appoggio per i palmi color nero siderale

È prodotta con layout per oltre 30 lingue.

È compatibile soltanto coi due nuovi iPad Pro con chip M4 e costa: