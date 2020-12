Un universo relazionale, lo spot di Natale 2020 di C&C

“Quando la tecnologia più ambita si sposa con la cortesia, la professionalità e la competenza. Dietro al banco di un negozio elegante e luminoso, nel cuore di un centro storico tanto bello quanto sottovalutato, vi accolgono due giovani attenti, pazienti, cordiali ed efficientissimi. Chi l’avrebbe detto che l’acquisto di un oggetto ipertecnologico avrebbe portato a scoprire tanta bella umanità?”

Da questa recensione, lasciata da un cliente di C&C dello store di Brescia, l’azienda è partita per la realizzazione dello spot natalizio 2020. Fa riflettere quanto conti il lato umano anche quando il contesto in cui ci si trova sembra non richiederlo.

Ed è proprio il lato umano che ogni giorno C&C mette al primo posto, che sia front office o back office, in particolare nelle relazioni interpersonali. Quelle stesse relazioni che la pandemia in corso ha compromesso, sacrificandoci e privandoci dei legami che ci uniscono.

Si chiama “Un universo relazionale” lo spot di C&C per Natale 2020, realizzato dall’agenzia Spore: sotto i riflettori, la rete infinita di relazioni che continuamente ci definiscono, a prescindere dal ruolo che ciascuno di noi ricopre.

Non ci sono maestri senza allievi.

Non ci sono genitori senza figli.

Non ci sono avversari senza compagni.

Non esistono principi senza principesse.

Non ci sono medici senza pazienti.

Non ci sono ospiti senza chi accoglie.

La tecnologia ci aiuta a mantenere i legami e ad ampliare la nostra rete di relazioni.

Non c’è tecnologia senza uomini. Questa è la convinzione di C&C Apple Premium Reseller, questo è il suo punto fermo. C&C, people around technology.