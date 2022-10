Samsung amplia la partnership con Google per la Smart Home

Nell’ambito della Samsung Developer Conference, l’azienda sudcoreana ha annunciato l’ampliamento della partnership con Google per portare l’interoperabilità delle smart home a un livello superiore. Nei prossimi mesi, gli utenti di smartphone e tablet Samsung Galaxy potranno integrare i dispositivi compatibili con Matter negli ecosistemi SmartThings e Google Home.

Finora i proprietari di case smart hanno riscontrato difficoltà nell’utilizzo dei loro dispositivi in più ecosistemi. La connessione dei dispositivi tra gli ecosistemi richiedeva spesso molti passaggi con app per collegare gli account, che non sempre funzionavano in modo corretto. Ciò significava che gli utenti dovevano memorizzare quali app e interfacce potevano controllare o attivare un determinato dispositivo. Le funzionalità multi-admin dello standard Matter consentono di collegare direttamente i dispositivi a più app ed ecosistemi, offrendo ai consumatori maggiore flessibilità e scelta. Samsung e Google si basano su multi-admin, consentendo agli utenti di trovare, decidere di collegare e controllare i dispositivi abilitati a Matter attraverso le app SmartThings o Google Home per Android.

Quando gli utenti accedono all’app SmartThings, sono informati dai dispositivi Matter impostati con Google Home e hanno la possibilità di scegliere di integrare tali dispositivi con SmartThings e viceversa. In questo modo, gli utenti potranno controllare i dispositivi della smart home sia dall’app SmartThings che da un Google Nest Hub. Inoltre, non dovranno aggiungere manualmente i dispositivi uno alla volta o preoccuparsi di quale ecosistema sia stato impostato per primo.

La funzione Matter multi-admin di Samsung e Google sarà implementata nelle prossime settimane.

Del lavoro fatto su Matter nei mesi della pandemia e di quello che rappresenta per la domotica abbiamo parlato in questo reportage da IFA 2022.

