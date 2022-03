I blocchi per Covid in Cina e le chiusure Foxconn a Shenzhen non influiscono sulla tabella di marcia: iPhone 14 è in fase di test di convalida ingegneristica, siglata EVT, mentre la ormai celebre fotocamera periscopica arriverà nel 2023 con iPhone 15 e non con la prossima generazione di quest’anno.

Sono queste in sintesi le principali indicazioni fornite nell’ultimo report dell’analista Jeff Pu di Haitong International Securities segnalato da 9to5Mac. Quella in arrivo viene descritta come una gamma iPhone particolarmente forte e robusta, questo grazie allo schermo più ampio del modello base (non ci sarà mini iPhone mini) e un sostanzioso upgrade della fotocamera nei modelli iPhone 14 Pro che sarà dotata di un sensore di immagine da 50 megapixel.

Secondo l’analista il processore Apple A16 Bionic che sarà impiegato nei modelli iPhone 14 Pro avrà una superficie del die del chip superiore rispetto a quella attuale, nonostante si preveda il passaggio alla tecnologia di produzione più miniaturizzata da 4 nanometri.

Si prevede che la bontà della gamma iPhone sarà sostenuta anche da un posizionamento di prezzo che ha già dimostrato di essere ben accolto dal mercato, vale a dire con prezzi identici o molto simili a quelli della gamma attuale iPhone 13.

Arriva anche l’anticipazione che riguarda gli iPhone 15 del 2023: secondo Jeff Pu la fotocamera periscopica più volte trapelata nelle indiscrezioni nel corso degli anni, sembra sarà impiegata da Apple per la prima volta per fornire iPhone 15 Pro e iPhone Pro Max di zoom ottico 5x.

Infine l’analista prevede che Apple impiegherà schermi OLED per gli iPad da 11 e 12,9 pollici nel 2024. In realtà appare poco probabile che Apple abbandoni i suoi schermi mini LED in iPad Pro 12,9”, così gli schermi OLED potrebbero essere più verosimilmente impiegati in iPad Air o iPad Pro da 11 pollici.

Tutto quello che sappiamo finora sulla prossima gamma iPhone 14 in arrivo a settembre è in questo approfondimento di macitynet.