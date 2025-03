Tutte le novità Apple dall’ultimo grande evento ad oggi

Pubblicità

Da quando è stata annunciata la serie degli iPhone 16, Apple ha introdotto altri otto nuovi prodotti (oppure nove se consideriamo il chip che ha fatto il suo debutto con l’ultimo aggiornamento di uno dei Mac).

Chi segue quotidianamente Macitynet sa già di cosa parliamo: proprio nei giorni scorsi ad esempio sono arrivati i nuovi Air per iPad e MacBook.

Parliamo di prodotti che sono stati annunciati un po’ in sordina, ovvero senza una diretta video bensì attraverso comunicati stampa e video annessi. D’altronde dalla pandemia di Covid-19 il modus operandi dell’azienda in questo senso è cambiata parecchio perché, agli eventi in presenza, si è preferita la messa in onda di registrazioni ad hoc con transizioni ed effetti di superiore livello dal punto di vista scenico.

In questo articolo facciamo un breve riepilogo di tutto quello che è arrivato negli ultimi mesi.

MacBook Air M4

Essendo il portatile più popolare dell’azienda non poteva certo mancare l’aggiornamento per mettere dentro l’ultimo processore. Nonostante la maggiore potenza di calcolo, per fortuna non ci sono stati rincari.

Tra le altre novità troviamo miglioramenti alla webcam da 12 MP e una nuova variante di colore chiamata Sky Blue.

Maggiori dettagli nell’articolo di annuncio del 5 Marzo 2025. Per approfondimenti abbiamo già pubblicato anche un confronto che analizza le differenze con M3, M2 e M1.

Opzioni con schermo 13.6″

Mac Studio

Esteticamente è lo stesso di prima in quanto cambiano praticamente solo le opzioni disponibili per la configurazione interna. Ora c’è l’M4 Max con CPU 16 core e GPU 40 core oppure si può scegliere l’M3 Ultra.

Maggiori informazioni nell’annuncio del 5 Marzo 2025. Per approfondimenti potete dare anche un’occhiata ai primi benchmark.

M3 Ultra

Eccolo, il processore. La vera novità del Mac Studio di cui accenniamo sopra. Il più potente della serie, con CPU a 32 core e GPU a 80 core e motore neurale a 32 core.

È due volte più potente di M1 Ultra, e supporta anche Thunderbolt 5.

Maggiori dettagli nell’annuncio del 5 Marzo 2025. E se vi state chiedendo perché non esiste M4 Ultra, sappiate che ha già dato una risposta un portavoce Apple.

iPad Air M3

Nuovo processore e una nuova tastiera della serie Magic che offre un trackpad più grande e aggiunge una nuova serie di tasti funzione.

Trovate maggiori dettagli nell’annuncio del 4 Marzo 2025.

Opzioni con schermo 13″

iPad

Anche qui l’aggiornamento principale riguarda la sostituzione del chip A14 col più moderno A16 bionic, il che significa maggiore velocità, sebbene continua a mancare il supporto ad Apple Intelligence.

Il modello base parte anche con un quantitativo di capacità maggiore: addio 64 GB, ora si parte da 128 GB.

Comunque trovate tutto nel dettaglio nell’articolo di annuncio del 4 Marzo 2025.

Opzioni

iPhone 16e

L’attesa perché fosse sostituito iPhone SE 2022 è stata lunga, e alla fine si è trattato ben più di un aggiornamento.

Piuttosto, una strana miscela di cose vecchie e nuove, con un’aggiunta qui e una mancanza là.

L’annuncio è del 19 Febbraio 2025 ma abbiamo già pubblicato una nostra esaustiva recensione raccontandovi per bene tutto quello che c’è da dire su questo nuovo telefono.

Opzioni

MacBook Pro M4

Sono arrivati il mese successivo al lancio degli ultimi iPhone, e sostanzialmente sono serviti per introdurre la famiglia di processori M4.

Il design non è cambiato, mentre c’è più RAM, un maggiore numero di porte Thunderbolt e uno schermo più luminoso.

Per approfondimenti leggete pure l’annuncio del 30 Ottobre 2024

Opzioni con M4

Mac Mini M4

Una bella novità, datosi che è stato rimpicciolito (ora è grande quasi quanto una Apple TV) e, soprattutto, è l’opzione più economica per mettere le mani all’ultimo processore M4.

Tutti i dettagli nell’annuncio del 29 Ottobre 2024.

Opzioni

iMac M4

Rispetto al Mini, qui l’aggiornamento è meno evidente. Sono state cambiate alcune opzioni di colore, è stata aggiunta una webcam da 12 MP ed è stata introdotta la finitura opzionale nano-texture per lo schermo. Per il resto è lo stesso iMac da 24 pollici.

Banalmente, l’aggiornamento più importante riguarda gli accessori inclusi: adesso c’è l’USB-C anche su mouse e tastiera.

Purtroppo sul mouse la porta si trova ancora sul fondo quindi per ricaricarlo bisogna metterlo a testa in giù (probabilmente Apple non desidera che si utilizzi mentre si ricarica facendolo sembrare un mouse con filo), però almeno adesso si può usare lo stesso cavetto per tutto.

Gli approfondimenti sono nell’articolo di annuncio del 28 Ottobre 2024.

Opzioni vetro standard

