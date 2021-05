Valve lavora a un PC stile Nintendo Switch

Come Apple, anche Valve sarebbe al lavoro su un computer PC portatile simile a Nintendo Switch per consentire agli utenti di Steam di riprodurre parte della loro libreria di giochi in mobilità. Nuovi i rapporti recenti sull’argomento.

E’ un nuovo rapporto di Ars Technica ad offrire alcuni potenziali dettagli sul progetto. Citando più fonti che hanno “familiarità con la questione”, la testata statunitense afferma che Valve sta lavorando da un po’ di tempo su un PC all-in-one dedicato ai videogiochi con controlli del gamepad che è possibile agganciare e rimuovere all’occorrenza.

Il dispositivo potrebbe includere un chip AMD o Intel, mentre il sistema operativo con tutta probabilità si baserebbe su Linux. Le fonti ritengono che almeno un prototipo sia più largo di Nintendo Switch e presenti il ​​solito assortimento di pulsanti, grilletti e stick tipici di una console. Il prototipo includerebbe anche un touchscreen e un Touchpad simile allo Steam Controller.

Come per Nintendo Switch, il dispositivo Valve includerebbe una porta USB-C per collegarlo a un display esterno. Non è ancora dato sapere se Valve prevede di rilasciare più varianti del dispositivo con componenti diversi. Inoltre, si ipotizza, pur in assenza di dettagli in merito, che Valve potrebbe vendere il dispositivo a circa 299 dollari. Quanto al rilascio, invece, si ipotizza una finestra temporale entro l’anno.

Anche se il rapporto è da prendere con cautela, ci sono prove che dimostrano che Valve ha lavorato a un nuovo progetto hardware. Dal settembre dello scorso anno, la società ha aggiunto frammenti di codice a Steam che fanno riferimento a qualcosa chiamato “Neptune” e “Nepture Optimized Games”. Inizialmente, la maggior parte delle persone pensava che Valve stesse lavorando a un nuovo controller.

Lo scorso martedì, invece, la società ha aggiunto un codice aggiuntivo che collega Neptune a frammenti che fanno riferimento a “SteamPal”; questo, secondo Ars Technica, non conferma il nome finale del nuovo dispositivo. Inoltre, all’inizio del mese, il co-fondatore di Valve, Gabe Newell, ha dichiarato che la società avrebbe condiviso a breve qualcosa in relazione ai giochi per console.

