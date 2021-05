Sonos progetta i suoi primi auricolari wireless

Secondo un recente brevetto apparso in rete, Sonos potrebbe essere al lavoro su un paio di auricolari true wireless. In effetti, al noto produttore di periferiche audio, manca un accessorio di questo genere.

Il brevetto, portato alla luce da Zats Not Funny, descrive due diversi modelli di auricolari wireless, nonché tre opzioni per le diverse custodie di ricarica, con approcci nuovi e originali per prolungare il tempo di riproduzione, comprese piastre rimovibili della batteria.

A guardare le immagini che emergono dal brevetto, alcuni degli auricolari sfoggiano anche design insoliti. Una delle immagini mostra un paio di auricolari true wireless con lunghe asticelle di forma ovale, che si inseriscono in entrambi i lati di una custodia di ricarica, restandone all’esterno.

Non è un design visto prima, anche se un’idea simile di alloggiamento nel case l’abbiamo ritrovata su Alfawise X8. Il dubbio è quale protezione il case potrà offrire agli auricolari che rimangono comunque scoperti.

Come con qualsiasi brevetto, non vi è alcuna garanzia che i prodotti descritti vedranno mai la luce del giorno, ma è sicuramente un buon indizio sul fatto che Sonos stia cercando di espandersi oltre il mondo degli altoparlanti wireless e delle soundbar, entrando nell’ormai affollatissimo mercato degli auricolari true wireless, dispositivi siglati TWS. Non è la prima volta che si sentono comunque voci simili per Sonos; già dal 2019 alcuni rapporti indicavano Sonos al lavoro su un paio di cuffie wireless over-ear.

Secondo un rapporto di Bloomberg, le prime cuffie wireless Sonos avranno più assistenti virtuali a bordo, che funzionerebbero in modo simile a quanto avviene sugli altoparlanti Sonos Arc e Sonos One.

Quanto ai possibili prezzi di queste periferiche audio, le fonti di Bloomberg hanno suggerito che Sonos potrebbe piazzarsi su una fascia di circa 300 dollari, per le cuffie over the ear, quindi più economiche rispetto alle Sony WH-1000XM4.

In precedenza, il CEO di Sonos, Patrick Spence, ha confermato che la società lavorava per rilasciare due prodotti all’anno; secondo questa tabella di marcia, dopo Sonos Roam a marzo, la prossima offerta dell’azienda potrebbe essere proprio una periferica audio indossabile, come un paio di cuffie o auricolari wireless.