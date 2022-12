Valve regalerà una Steam Deck al minuto ai The Game Awards

Quest’anno sono davvero tante le fonti streaming per guardare i Game Awards 2022, ma Valve sta rendendo la sua copertura Steam TV più allettante della maggior parte dei concorrenti, il perché è presto detto: regalerà una console Steam Deck al minuto.

Lo sviluppatore e distributore di videogiochi ha annunciato che regalerà una Steam Deck da 512 GB ogni minuto durante la diretta dello spettacolo dell’8 dicembre. Per essere idonei al contest sarà sufficiente guardare l’evento su Steam TV, che inizierà alle 19:30 ET, ossia l’1:30 di notte in Italia, oltre a doversi registrare sulla pagina ufficiale del concorso.

Un fattore che potrebbe potenzialmente impedire di partecipare al concorso, ma che non si applica fortunatamente agli utenti italiani, è la posizione geografica: è possibile registrarsi e vincere solo per chi risiede negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito o nell’UE, dove la console è attualmente disponibile per la vendita.

Inoltre, per essere idonei all’omaggio, è necessario aver effettuato un acquisto Steam tra il 14 novembre 2021 e il 14 novembre 2022, così da dimostrare che il proprio account non è bannato e che sia in regola.

Valve estrarrà un nome casuale dal pool di iscritti ogni minuto durante l’evento e annuncerà i vincitori in chat, man mano che viene effettuato ogni sorteggio. Da notare che lo spettacolo dovrebbe durare circa due ore e mezzo, quindi ci saranno oltre un centinaio di Steam Deck da vincere.

I Game Awards 2022 non solo saranno trasmessi online, ma offriranno anche una “IMAX Experience” dal vivo in città selezionate negli Stati Uniti, in Canada e in altre regioni. L’evento di quest’anno introduce anche una nuova categoria di giochi nominati ai premi, ossia il miglior adattamento videoludico da un film, programmi TV, podcast e libri.