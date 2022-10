Steam Deck, il PC console portatile funziona con macOS

Teoricamente macOS può funzionare soltanto sui Mac, sebbene da anni esistano diversi modi per installarlo su altri computer attraverso un processo comunemente noto con il termine Hackintosh: tuttavia un utente è riuscito ad andare oltre installando macOS sul PC – console portatile Steam Deck di Valve.

La storia è apparsa su Reddit ed è corredata da una fotografia che mostra la console con macOS Catalina 10.15.3 a bordo. Nella sezione commenti l’utente che si firma col soprannome Lampa183 spiega che ciò è stato possibile soltanto grazie all’uso di VirtualBox, un software di Oracle che, come altri virtualizzatori, è in grado di eseguire le macchine virtuali su vari sistemi operativi.

La console infatti ne usa uno proprietario, ovvero SteamOS (attualmente in versione 3.0) basato su Arch Linux che consente agli sviluppatori di modificarlo facilmente per far sì che il dispositivo sia in grado di eseguire tutte le app che desiderano, e non soltanto quelle offerte dalla piattaforma di Steam.

Purtroppo non c’è un video che mostri quanto bene o male funzioni macOS su Steam Deck ma, secondo l’utente che ha tentato l’esperimento, le prestazioni sono normali sebbene alcune animazioni risultino lente, e questo potrebbe essere correlato al fatto che macOS non ha una accelerazione grafica quando è in esecuzione su una macchina virtuale.

Un esercizio di stile comunque interessante perché ci permette di vedere come potrebbe apparire il sistema operativo per Mac su un dispositivo portatile, visto che Apple per il momento insiste a non volerlo portare su iPad. Anche perché a parte vedere che funzioni, non ci si può fare molto visto che non esistono molti giochi per Mac.

Steam Deck, lo ricordiamo, è una console di gioco portatile creata da Steam che consente alle persone di giocare a una varietà di titoli, inclusi quelli “AAA”, mentre si trovano fuori casa. E’ alimentato da una CPU e una GPU AMD con 16 GB di RAM e un SSD interno disponibile in diversi tagli di memoria (fino a massimo 512 GB) ed è dotato di gamepad integrato ai lati dello schermo (da 7 pollici). I prezzi oscillano tra 419 e 679 euro a seconda della configurazione scelta.