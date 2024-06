Ventilatore JS101 da scrivania, si appende al muro ed è telecomandato

Pubblicità

Un ventilatore da usare ovunque: è JS101, un modello attualmente in offerta a 25 € progettato per essere tascabile e funzionare senza bisogno di particolari sostegni poggiandolo semplicemente sulla scrivania oppure appendendolo alla parete.

Una delle sue caratteristiche distintive risiede nel meccanismo che permette di richiuderlo e fare in modo che così occupi appena 18 x 17 x 9 centimetri di volume. Aprendolo a metà, si solleva la griglia con le pale, in modo da inclinarla per dargli la giusta direzione in base a dove lo si sta utilizzando.

Grazie al foro posteriore si può appendere anche alla parete, in modo da poterlo usare anche in posizioni normalmente insolite come ad esempio sopra il letto o una culletta e rinfrescare il riposo dei bambini.

Si può controllare anche a distanza tramite il telecomando in dotazione, così da gestirlo senza dover muovere un dito.

Funziona senza fili grazie alla batteria ricaricabile (via USB-C) da 4.000 mAh che promette dalle 3 alle 6 ore di autonomia in base alla velocità selezionata. È infatti possibile impostarla su tre diversi livelli decidendo il flusso d’aria necessario per rinfrescarsi, con un rumore massimo di 45 dB che è paragonabile al brusio in biblioteca.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 52 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 53% andando a spendere intorno ai 25 €.

