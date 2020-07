“Ok Google, accendi il climatizzatore”, ora si può fare con LG ThinQ

Con l’arrivo della bella stagione e l’aumento delle temperature, dobbiamo superare anche le insidie del caldo e dell’afa. Qualsiasi attività, da lavorare a dormire o guardarsi una serie TV dal divano di casa può risultare un problema, anche per gli amanti dell’estate. Per respirare aria fresca e pulita anche con 30 gradi all’ombra, il climatizzatore diventa quindi il compagno ideale per tutti, a casa e in ufficio. Ma come tenere sempre sotto controllo la temperatura, le impostazioni e i consumi senza sprecare “energie”?

LG fa sapere che grazie alla compatibilità dell’applicazione LG ThinQ con Google Assistant è ora possibile dialogare con il proprio climatizzatore semplicemente tramite comando vocale. Con questa integrazione, è sufficiente un “OK Google” seguito dal giusto ordine, per comandare accensione e spegnimento dell’unità, controllare la temperatura attuale della stanza e modificarla secondo le proprie esigenze, oltre che impostare la velocità di ventilazione e la modalità operativa.

Attraverso l’applicazione LG ThinQ la gestione dei condizionatori è semplice: tramite la tecnologia Wi-Fi integrata nell’unità interna è possibile, infatti, controllare il climatizzatore anche da remoto. Programmare accensione e spegnimento, impostare la temperatura che vogliamo trovare a casa mentre ritorniamo dall’ufficio, climatizzare la stanza per la notte, oppure regolare velocità e direzione dell’aria rimanendo seduti sul divano: con LG ThinQ, app disponibile per iOS e Android, è possibile personalizzare le impostazioni del condizionatore secondo le proprie preferenze. Consentendo di monitorare anche il livello di qualità dell’aria (solo per il prodotto LG DUALCOOL Atmosfera), aspetto sempre importante, LG ThinQ permette anche di selezionare e definire le temperature preferite, regolare l’inclinazione dei deflettori, temporizzare la manutenzione dei filtri, impostare programmi settimanali.

Sul sito di LG è possibile consultare i modelli dotati di Wi-fi integrato e le unità dotate di Wi-Fi opzionale, acquistabile separatamente.