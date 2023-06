Vision Pro avrà Final Cut Pro per il montaggio video al lancio

Tutti si stanno chiedendo a cosa serve veramente Vision Pro, chi è disposto a comprarlo e per quante ore si potrà indossare e utilizzare senza conseguenze, una possibile risposta arriva da uno youtuber che lo ha provato a WWDC 2023 e ne riporta un giudizio estremamente positivo, anticipando tra l’altro l’arrivo di Final Cut Pro sul visore Vision Pro fin dal momento del lancio.

Nella presentazione WWDC 2023 Apple ha mostrato come l’utente di Vision Pro possa utilizzare senza problemi il suo Mac semplicemente guardandolo indossando il visore.

A questo punto visore e computer si collegano in questo modo l’utente può lavorare sul suo Mac in una finestra virtuale in realtà aumentata, con dimensioni a piacere. Purtroppo i dirigenti della società non hanno rivelato niente altro sull’abbinamento Vision Pro – Mac, salvo mostrare che è possibile digitare e controllare il puntatore usando sia le periferiche Mac hardware fisiche, sia versioni completamente virtuali.

Lo youtuber Haapoja, che conta oltre un milione di iscritti, dichiara in modo entusiastico che non vede l’ora di fare montaggio video con Final Cut Pro su Vision Pro. Ma questa forse è la parte meno interessante del suo breve ma intenso resoconto sulla prova del visore alla WWDC 2023. Lo riportiamo qui di seguito tradotto in Italiano:

Ho appena provato Apple Vision Pro e cambierà completamente il cinema, la narrazione e la creazione di contenuti. Non ho mai sperimentato quel tipo di presenza, la sensazione di essere lì nella scena. Mi hanno mostrato luoghi in tutto il mondo in cui ero stato e mi è sembrato di rivivere i ricordi. Uno di loro era sott’acqua con un subacqueo che dava da mangiare agli squali e l’ho fatto e mi è sembrato davvero reale essere di nuovo lì.

E l’editing in Final Cut Pro in AR sarà disponibile per il lancio. Montaggio con occhi e gesti. Finalmente riusciamo ad avere editing in stile Minority Report. Pagherei moltissimo più denaro di $ 3499 per poter rivivere momenti ed esperienze importanti più avanti nella vita. Assolutamente strabiliante.

Non tutti i pareri di chi ha provato Vision Pro sono così entusiastici e positivi: alcuni evidenziano il senso di isolamento provato nella demo, moltissimi mettono in dubbio la possibilità di poter indossare il visore per ore e ore consecutive come richiederebbe l’impiego per il lavoro.

Sempre alla WWDC 2023 Apple ha precisato che quando si usa Mac con Vision Pro si ha a disposizione un singolo desktop in risoluzione 4K. Una delusione per gli utenti che amano le configurazioni multi monitor e che non vedono l’ora di averne di infiniti o quasi in realtà aumentata.

Anche se all’inizio non si avranno monitor Mac multipli o infiniti si potrà comunque andare di multitasking affiancando le app di Vision Pro con i software in esecuzione nella finestra Mac. Purtroppo lo youtuber non precisa se Final Cut Pro su Vision Pro al lancio sarà un’app in versione dedicata per il visore o se invece si potrà usare la versione Mac, con ottimizzazioni pensate per chi lavora con Vision Pro.

Tenendo presente le ingenti risorse hardware necessarie per il montaggio video, l’ipotesi più probabile è quella di una versione per Mac tagliata su misura per l’uso con Vision Pro, ma Apple potrebbe anche usare l’app per iPad convertendola per il visore. Ricordiamo che un mese prime della presentazione si anticipava già l’arrivo di Final Cut Pro e anche Logic Pro sul visore.

